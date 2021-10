Fotballsjokk: – Dette topper alt!

Bodø/Glimt - Roma 6-1

Torsdag kveld stod Bodø/Glimt for en fotballsensasjon i den hustrige høstvinden på Aspmyra.

De gulkledde rystet giganten Roma, som de til slutt knuste fortjent 6-1.

– Bodø/Glimt har levert enorme prestasjoner de to siste sesongene, men dette topper alt! Dette er tidenes kamp for Bodø/Glimt, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen etter Glimts triumf.

– Spillere som Berg, Solbakken og Botheim ser jo ut som verdensklassespillere! Roma og José Mourinho blir rett og slett utspilt, og dette må jo være et av de verste tapene for et Mourinho-lag noensinne, sier Mathisen.

– Det blir en fotballkamp hvor vi angriper dem fra første stund. For noen scoringer og for et angrepsspill! Da er det ganske enkelt å stå på siden. Da er det bare å la spillerne få spille ut sitt fulle potensiale, sa en stolt Kjetil Knutsen etter kampen.

– Jeg kjente klumpen i halsen og på stoltheten. Med den rammen som er i dag, så blir dette en begivenhet for alle som er glade i Glimt, som de vil huske lenge, sa treneren.

– Helt uvirkelig!

Jesper Mathisen peker på at Bodø/Glimt solgte unna flere av sine største stjerner før denne sesongen.

– Måten de er erstattet på er jo fasit på hvordan man skal drive en klubb, mener Mathisen.

Én av spillerne som ble hentet var Erik Botheim, en av flere Glimt-spillere som herjet med Roma torsdag kveld.

– Botheim var altså en spiller som Rosenborg lot gå uten at de fikk noe som helst for ham. Etter kveldens prestasjon vil det være en hel haug av klubber som er villige til å betale mange millioner for spissen etter årets sesong, mener Mathisen.

– Det var helt uvirkelig! Jeg gikk rundt og trodde jeg drømte de siste ti minuttene. Dette var sykt! sa Botheim selv til Viasat 4 etter seieren.

– Vi har tatt noen omveier og tatt noen nedturer. Vi må bare takke Glimt og lagkamerater som har hatt troen på oss og utviklet oss, sa Botheim om seg selv og Ola Solbakken.

– Det viser at alt er mulig om man er tålmodig og jobber hardt. Jeg håper jeg kan være en stor inspirasjon for andre, sa han.

– Jeg hadde ikke trodd dette. Samtidig var vi to sulten gutter som jobbet målrettet. Derfor er jeg likevel ikke så overrasket. Jeg er stolt over at vi er der vi er i dag, fulgte Solbakken opp.

– Vi så ikke dette komme. Det blir en kamp som vi styrer. Roma så ikke veldig komfortable ut. Selvtilliten, identiteten, spillet og scoringene vi viste i dag var fra øverste hylle. Det var en fantastisk prestasjon og en stor opplevelse på Aspmyra i dag, sa deres trener, Kjetil Knutsen til kanalen.

Sjokkerte Mourinho

Glimt-laget var seg selv lik, i det som var en av klubbens største kamper gjennom historien. På kunstgress og med en enorm støtte fra tribunen, fremstod hjemmelaget trygge, selvsikre og rolige med ballen mot den italienske giganten.

Allerede etter åtte minutter sørget Erik Botheim for en drømmestart i Bodø-kulden, etter å ha blitt spilt lekkert gjennom av Sondre Brunstad fet.

FULLT: Aspmyra stadion var utsolgt til storkampen mot Roma. Foto: Mats Torbergsen

Ti drøye minutter senere fikk de heldige tilskuerne som rakk å sikre seg en billett til den lenge utsolgte kampen, enda mer å juble for.

Da mottok Patrick Berg ballen om lag 18 meters hold, klistret ballen lekkert i nettveggen bak Roma-keeper Patrício.

En tilsynelatende rystet José Mourinho sto med en svært streng mine på sidelinjen, mens Aspmyra-publikummet jublet hemningsløst bak ham.

Ansiktsuttrykket til «The special one» mildnet imidlertid noe da Carles Pérez reduserte like før kampen ble en halvtime gammel.

Historisk utklassing

Det var likevel «The pretty one», som Kjetil Knutsen spøkefullt kalte seg selv før kampen, som kunne gå til pause som den mest fornøyde treneren med 2-1-ledelse, etter en svært solid Glimt-omgang.

– Jeg gleder meg over en solid og god førsteomgang. Roma slurver litt i presset, så det er muligheter, oppsummerte Knutsen overfor Viasat 4 i pausen.

De mulighetene fortsatte hans lag å utnytte i den andre omgangen.

Kort tid etter at den hadde begynt kriget Sampsted ballen til en umarkert Botheim, som sikkert scoret sitt andre mål for kvelden.

Den vanvittige Glimt-kvelden sluttet ikke med det.

Etter 70 minutter chipet Ola Solbakken arrogant inn de gules fjerde mål for kvelden på utsøkt vis, før Amahl Pellegrino økte til 5-1.

Ti minutter før slutt sørget Ola Solbakken for Glimts sjette (!) etter en iskald avslutning.

Han fullbyrdet dermed fotballsjokket, og sørget for at et Mourinho-lag slapp inn seks mål i samme kamp for første gang i historien.

– Alle som følger norsk fotball tett var nok klare på at Roma skulle få en tøff utfordring i Bodø, men at Mourinho sitt Roma skulle bli latterliggjort på denne måten var det ingen som hadde sett for seg. Bodø/Glimt spiller den samme fotballen om de møter Mjøndalen eller Roma, og den prestasjonen de leverer på kunstgresset i kveld må være fasit på hvordan Kjetil Knutsen drømmer om å spille fotball, sier Mathisen.

Foto: Mats Torbergsen

– Det var ikke dette vi hadde sett for oss. Det vart sykt artig og en stor opplevelse, sa Solbakken om kampen.

– 6-1 mot Roma. Hva skal man si? Det resultatet taler for seg selv, fulgte Erik Botheim opp.

Glimt overtar dermed ledelsen i gruppe C ett poeng foran Roma, i det halvparten av kampene i gruppen er spilt. Gruppevinneren går direkte til sluttspillet.

Åtte gruppetoere fra gruppespillet i Conference League og åtte gruppetreere fra Europa Leagues gruppespill møtes i en utslagsrunde før sluttspillet.