Even (10) ble hasteinnlagt på sykehus – foreldrene ante ikke at han hadde korona, og at han kunne bli så syk

Uten å vite at han hadde hatt korona, ble Even (10) hasteinnlagt med en potensielt livstruende følgesykdom. Nå håper foreldrene at myndighetene får øynene opp for den økende barnesmitten.

Da Even Wold Sandviken (10) kom hjem fra skolen nylig og følte seg slapp og sliten, tenkte ikke foreldrene så mye over det. Noen skoledager kan ta på for både små og store.

Men dagen etter var 10-åringen blitt enda dårligere.

Han hadde vondt i hodet, var veldig slapp, lymfekjertlene var hovne og han var stiv i nakken. Da det også begynte å dukke opp et merkelig utslett på kroppen hans, tok foreldrene han med til fastlegen.

Legen tok en koronatest, for sikkehetsskyld, men mente at det sannsynligvis var snakk om et virus som ville gå over om et par dager.

Familien reiste hjem med beskjed om å komme tilbake dersom Even ble dårligere.

Det var Laagendalsposten som først omtalte saken.

Klarte ikke å gå

Dagen etter var Even blitt enda dårligere.

Hodeverken var mer intens og utslettet begynte å bre seg over større deler av kroppen. På ettermiddagen klarte 10-åringen knapt å komme seg ut av senga da mamma Mona ropte at middagen var klar.

SKREMT: Mona Sandviken syns det var skummelt at yngstesønnen ble så raskt og alvorlig syk. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg hadde laget pannekaker for å lokke han med noe godt. Men han klarte ikke å reise seg fra senga, beina forsvant under han, så han måtte krabbe bort til kjøkkenbordet. Da skjønte jeg at det var noe alvorlig som feilte Even, sier Mona Sandviken til TV 2.

Hun og mannen tok sønnen med på legevakta. Der gikk alarmen for fullt.

Even hadde da høy feber og ble stadig slappere. Det ble tatt mange prøver, før foreldrene fikk beskjed om å raskt sette kursen mot Drammen sykehus.

– Veldig skummelt

Mens pappa Bjarte Wold kjørte full fart med den syke 10-åringen, ble mamma Mona igjen hjemme for å passe på storebror Sondre (11).

På sykehuset i Drammen måtte Bjarte støtte sønnen inn i gangen. Måten legene tok i mot Even og jobbet på, var tydelig at dette var alvorlig.

ISOLERT: Even ble lagt i isolat, mens legene jobbet intenst for å finne ut hvorfor han ble stadig sykere. Foto: Privat

Even, som ikke har noen underliggende sykdommer, ble lagt i isolat og det ble tatt en rekke blodprøver og undersøkelser av han gjennom hele kvelden, da legene ikke skjønte hva som herjet i den lille koppen.

Hjemme på Kongsberg satt mamma Mona og var engstelig for hva som gjorde at minstegutten hennes var så dårlig.

Mens høstregnet pisket på rutene i åttende etasje på sykehuset, lå Even i sykehussenga og var veldig slapp. Hjertet hans hoppet vilt og hjerterytmen var bekymringsverdig ujevn.

Han fikk knapt med seg hva som foregikk rundt han, mens utslettet spredte seg over hele kroppen og sensorer og ledninger kontinuerlig målte alle hans verdier.

– Det var veldig skummelt da vi ikke visste hva som feilte han. Vi så jo bare at gutten hadde det veldig vondt og forsvant fra oss, sier Mona.

Potensielt livstruende

Den andre dagen på sykehuset hadde endelig legene et svar å komme med.

De hadde funnet ut at Even hadde den sjeldne og potensielt livstruende følgesykdommen av korona, kalt MIS-C som er forkortelse for multiorgan inflammatorisk syndrom.

Fakta: MIS-C MIS-C er en sjelden, men alvorlig betennelsessykdom hos barn eller ungdommer, som kan oppstå i ukene etter gjennomgått covid-19.

Forkortelsen MIS-C kommer av det engelske sykdomsnavnet: "Multisystem Inflammatory Syndrom in children".

Sykdommen er en betennelsestilstand i flere organer: Hud, slimhinner, hjerte, lunger, mage-tarmkanal, lever, nyrer, etter gjennomgått covid-19.

Sykdommen er en komplikasjon til covid-19.

Årsaken til sykdomsutviklingen er ikke kjent.



Kilde: NHI

– Det var et sjokk å få diagnosen, men vi ble helt satt ut da vi hørte at han har hatt korona. For Even har ikke hatt symptomer i det hele tatt. Han er en gutt som er sjelden syk og har vært på skolen hver dag siden sommerferien, sier Mona.

Even lå til overvåkning døgnet rundt, for sykdommen setter kroppsdel etter kroppsdel ut av spill.

Men det var tydelig at legene hadde funnet riktig diagnose, for gutten begynte etter hvert å kvikne til og etter en stund kom han seg også ut av sykehussenga og klarte å stå på beina igjen.

– Legene sa at takket være at han kom seg på sykehus såpass tidlig, var det lettere å behandle han.

– Hva ville skjedd om han ikke hadde kommet så raskt på sykehus?

– Vi har ikke turt å spørre. Men vi vet at sykdommen er potensielt livstruende, sier Mona og blir stille.

Evens hjerte hoppet vilt og han hadde svært ujevn hjerterytme, noe som bekymret legene. Foto: Privat

Urovekkende trend

Etter fem døgn på sykehus var Even frisk nok til å dra hjem.

Han fikk med seg mange medisiner og en klar beskjed om at han måtte ta det helt med ro de tre neste månedene.

MIS-C hadde satt seg som en betennelse på en blodåre inn til hjertet. Legene er nå usikre på hvor mye hjertet hans tåler.

– Til godt over nyttår skal han ikke springe, sykle, ha gym eller gjøre noe som fører til at han får høy puls. Det kan være utfordrende for en aktiv gutt, men det er en bagatell i forhold til det han har vært gjennom. sier Mona og rusker 10-åringen i håret.

USIKKERHET: Familien er usikre på hvilke langtidseffekter Even kan få etter MIS-C. Foto: Simen Askjer / TV 2

Prognosen for denne sykdommen er det ingen som kan si noe konkret om, da den første gang ble oppdaget i Storbritannia i fjor vår.

Ifølge FHI er det til nå registrert 32 tilfeller der barn under 18 år har vært innlagt med MIS-C i Norge.

Mens i USA har mer enn 5200 barn fått påvist denne sykdommen. 80 prosent av disse har fått intensivbehandling på sykehus, 46 av dem har dødd.

Mens både amerikanske og britiske helsemyndigheter er bekymret over den urovekkende og kraftige økningen i antall barn som får denne potensielt livstruende følgesykdommen av korona, er norske helsemyndigheter tydelige på at koronaviruset er lite farlig for barn.

Skuffet over myndighetene

Evens foreldre syns det er merkelig at helsetoppene her til lands ikke er mer fokusert på barnesmitte og at de fortsetter å si at barn generelt sett ikke blir alvorlig syke.

– Vi har jo erfart at barn faktisk kan bli veldig, veldig, veldig syke, sier Mona.

ROLIGE DAGER: Even må ta det helt med ro de tre neste månedene, da legene er usikre på hvor mye hjertet hans tåler. Foto: Simen Askjer / TV 2

Mens smitten nå skyter i været i mange europeiske land, øker også smitten her til lands. Og det er aller mest smitte blant barn i aldersgruppen 6-12 år.

Ifølge FHI er 650 barn under 12 år blitt smittet bare den siste uken.

Evens foreldre er overrasket over det manglende fokuset på barnesmitte, når smitten eksploderer og man vet veldig lite om langtidseffektene på barn.

– Vi syns det er et stort tankekors at norske myndigheter har åpnet hele samfunnet, mens smitten koker blant de under 12 år som ikke har fått tilbud om vaksine. Kanskje de trenger å se at noen blir ordentlig syke, før de innser alvoret, spør Mona.

– Er ikke alvorlig for barn

Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI) er klar over at det er mest smitte blant de yngste nå, men er ikke bekymret.

BARNESMITTE: Fagdirektør Frode Forland i FHI er ikke bekymret for koronasmitte blant barn. Foto: Ida Cecilie Madsen/ TV 2

– Barn og unge vil kunne bli smittet både nå og fremover. Men korona fører ikke til alvorlig sykdom blant mange barn, det er en sykdom mange tar veldig lett og mange får ingen symptomer i det hele tatt. Så vi må leve med at dette viruset nok kommer til å være med oss en stund fremover, uten at vi kan stoppe samfunnet av den grunn, sier Forland.

Overlege og spesialist i barnesykdommer i FHI, Margrethe Greve-Isdahl, sier at MIS-C er en ganske sjelden tilstand.

– Vi har ikke sett en økning i Norge, etter delta-bølgen som har vært nå. Men denne betennelsestilstanden oppstår rundt 2-6 uker etter man har hatt covid-19, så det kan komme gradvis gjennom de neste ukene. Når vi har mange barn som smittes, så kan det også bli flere barn som får dette, sier Greve-Isdahl.

– I andre land er helsemyndighetene svært bekymret for MIS-C. Hva tenker dere?

– Det er en alvorlig tilstand når det står på. Selv om disse barna kan være ganske syke og til og med trenge intensivbehandlingen, ser det ut til at det går bra med de som rammes, sier Greve-Isdahl.

ALVOLRIG: Overlege og spesialist i barnesykdommer, Margrethe Greve-Isdahl, sier at MIS-C er en alvorlig tilstand og det kan bli flere barn som vil bli rammet framover. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Overlegen baserer svaret sitt både ut i fra norske erfaringer og internasjonale data.

– Det er litt begrenset erfaring foreløpig, men det ser ut til at disse barna får god behandling og ikke varige helseplager, sier Greve-Isdahl.

Bekymret for ettervirkninger

Mens FHI ikke er bekymret, er tonen en annen fra lege og leder av den norske koronastudien, Arne Søraas.

Han mener det nå er på høy tid å fokusere på barnesmitte.

Søraas er spesielt bekymret for hvordan ettervirkningene av korona påvirker de kognitive ferdighetene, som hukommelse, hos barn.

I hans forskning ser de at voksne rapporterer om problemer med hukommelse minst ett år etter covid. Søraas mener det er viktig å sette søkelyset på hvordan dette vil påvirke barn også.

BEKYMRET: Lege og leder av den norske koronastudien, Arne Søraas, er bekymret for ettervirkningene av korona hos barn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er klart at barn er i utgangspunktet små voksne, men på veldig mange måter er det ikke små voksne. Når man ser noe som er litt skummelt blant voksne, så tror jeg det er veldig klokt å utelukke at det ikke skjer blant barn. Og inntil man har utelukket det, må man regne med at barn kan være utsatt for det, sier Søraas.

Koronaforskeren mener vi nå er nødt til å begynne og diskutere long covid, eller ettervirkninger av korona, hos barn på en faglig og faktabasert måte.

Forskere over hele verden jobber nå intenst for å finne ut hvorfor noen barn får MIS-C etter å ha blitt smittet av korona og hvilke ettervirkninger disse barna får etter sykdommen.