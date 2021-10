Lettet over løsning: – En gledens dag

Landslagsmiljøet jublet over løsningen på Clas Brede Bråthen-konflikten.

Torsdag kom det omsider en løsning på den langvarige konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Skiforbundet.

– Dette er så absolutt en gledens dag. Det er utelukkende bra at begge parter er fornøyde, og spesielt viktig er det at vi får med Clas videre, sier Maren Lundby.

Avtalen mellom de to partene innebærer at Bråthen får fortsette i en ny rolle som landslagssjef i hopp, fritatt for administrative oppgaver.

– Det er så utrolig viktig for norsk hoppsport at han blir med videre. Han er etter min mening den viktigste personen i norsk hoppsport, og det er derfor vi har brukt så mye tid på denne saken. Jeg er usikker på hvordan det ville blitt uten han, sier Lundby.

– Tror du det faktisk ville fått store konsekvenser?

– Ja, det tror jeg. Det ville nok gjort noe med hele miljøet. Folk har jo vurdert om de ville være med uten han, så jeg tror det ville gjort noe med hele gruppen om en person som har bygget opp dette over lang tid plutselig ble fjernet, sier hun.

– Han får ny tittel - er du trygg på at han fortsatt får nok påvirkningskraft?

– Så lenge Clas er fornøyd med oppgavene han har fått, føler jeg meg ganske trygg på at resten av oppgavene blir ivaretatt av Ståle (Willumstad) som er en veldig flink fyr, sier hun.

– Har dette skapt sår som blir vanskelig å gjenopprette?

– Det er klart det er en tillit der som må bygges opp over tid, men jeg håper vi kan legge dette bak oss og ha fokus på det sportslige framover, svarer Lundby.

Lettet landslagssjef

Alexander Stöckl sier det er en stor lettelse for alle involverte at saken nå har fått en løsning.

– Vi er kommet frem til en løsning alle parter er fornøyd med. Nå kan vi rette blikket fremover og fokusere på det alle ønsker, nemlig aktiviteten, sier landslagssjefen.

Han legger ikke skjul på at konflikten har krevd mye energi.

– Det har vært krevende, og tok fokus vekk fra det sportslige. Det gjør at det føles veldig godt å komme til en løsning.



Stöckl sier løsningen som ble forhandlet frem ligger svært tett opp til den han selv ønsket.

Alexander Stöckl gleder seg til å kunne fokusere på det sportslige rundt landsalget Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2

– Vi ønsket at Clas skulle fortsette. Det fikk han mulighet til. Den rollen han har fått nå er midt i blinken, med tanke på det styrkene Clas har som person.

Den nye avtalen innebærer også at vil det bli utlyst en ny sportssjefsstilling, som tar over de administrative oppgavene.

– Det blir en spennende prosess. Kanskje finnes det kandidater til den jobben i systemet som har de egenskapene som trengs til en slik jobb, sier Stöckl.