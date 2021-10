Leah Isadora Behn satser på sminke - nå kan hun vinne pris

GOD KVELD NORGE (TV 2): Leah Isadora Behn (16) kan stikke av med pris under morgendagens Vixen Influencer Awards.

Førstkommende fredag arrangeres «Vixen Influencer Awards», hvor landets influensere samles og en rekke priser skal deles ut.

I år er Leah Isadora Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og avdøde Ari Behn, blant de nominerte, og kan stikke av med prisen for årets Beauty-influenser.

De siste årene har hun bygget opp sitt eget univers under navnet «leahhhbeauty» i sosiale medier og på Youtube.

SPENT: Leah Isadora Behn skal ha på seg en spesialsydd kjole til Vixen, som hun ikke kan avsløre helt enda. Foto: Maria Rypdal

– Hvordan føles det å være nominert?, spør programleder Niklas Baarli da Leah gjester God kveld Norge-studio.

– Det er veldig spennende og nytt. I mine øyne har jeg har drevet med dette en stund, men for andre er det kanskje nytt at de ser meg, forteller hun.

– Det viktigste for meg er at jeg er fornøyd med det jeg gjør

I skrivende stund har 16-åringen over 58 tusen følgere på Instagram og 96 tusen følgere på TikTok, hvor hun har 5,1 millioner likerklikk på videoene sine.

Her deler hun hovedsakelig sminketriks og tips, men innimellom får hun med både venner, søstrene og mamma Martha Louise.

– Hva sikter du mot karrieremessig?

– Det viktigste for meg er at jeg er fornøyd med det jeg gjør. Jeg har lyst til å gjøre noen innenfor det jeg gjør nå, så det passer bra, sier hun og forteller at utlandet kan være en mulighet i fremtiden.

Ser opp til mamma

16-åringen har holdt en relativ lav profil i media og det offentlige, og er litt smånervøs for fredagens røde løper. På spørsmålet om det er noen hun ser opp til i bransjen er svaret enkelt:

FAMILIE: Prinsesse Märtha Louise og døtrene Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn under presentasjon av utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Jeg ser selvfølgelig opp til veldig mange, men jeg ser mest opp til mamma.

– Hva med Märtha er det som inspirerer deg?

– Egentlig alt, og hvordan hun er med karrieren sin. Hun gir meg gode råd og er en veldig selvstendig dame, jeg synes det er veldig fantastisk forteller hun og legger til:

– Hun har lært meg så mye gjennom livet at jeg føler jeg kan gjøre det samme.