– Demokratiet vant, men med en veldig høy pris

I én uke har Jonas Gahr Støre (61) sittet i statsministerstolen. Han innrømmer at det fortsatt er rart å bli titulert som statsminister.

– Det er litt rart, for jeg er vant til å bli kalt Jonas eller mitt fulle navn og nå er det plutselig en tittel, men jeg venner meg til det, sier han lattermildt til God morgen Norge.

Nå venter en helt ny hverdag 61-åringen. Han har fått nytt kontor, politibeskyttelse hvor enn han går og trikken har blitt byttet ut med svarte biler med privatsjåfører. Også barndomshjemmet på Ris i Oslo blir erstattet med statsministerboligen om kort tid.

MAKTSKIFTE: Statsminister Jonas Gahr Støre og Erna Solberg på statsministerens kontor. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg har vært på en liten inspeksjon for å se på det og hva det krever. Det blir fint det altså. Jeg har bodd i det hjemmet altfor lenge, for det er barndomshjemmet mitt og det er jeg veldig glad i, men nå er det sånn og der vi er i livet. Det er en spennende utfordring vi går inn i, også er det veldig praktisk i forbindelse med alt det jeg skal gjøre av jobb. Der er alt jeg trenger og det er midt i byen, men det blir en overgang – som mye annet nå.

Støre forteller at han ofte får spørsmålet om hvor lenge han har drømt om å bli statsminister. Han innrømmer at dette ikke er noe han har drømt om, men at målet med politikken og jobben som partileder har vært å lykkes.

– Det er en utrolig stor sammensatt drøm, for det handler om at vi har vært gjennom mange oppturer og et par saftige nedturer. Da handler om å snu om dette, og det klarte vi inn i dette året.

– Bygge lag, reise rundt i landet, motivere alle som står på stand, alle partilag og samles om politikken. Det er et svært prosjekt, og i enden av denne reisen så lykkes vi med valget for litt over en måned siden og da ventet en ny knallhard etappe med disse forhandlingene våre – også ledet det fram til der vi er i dag. Og da er det bra og det kjennes godt.

Tøff start

Etter et langt liv i politikken var han klar over at det ikke ville bli en myk start i den nye jobben. Han ble kastet rett ut i det. Først med de brutale drapene i Kongsberg, etterfulgt av en slags strømkrise med rekordhøye strømpriser.

Som et av de første oppdragene som statsminister, dro han ut til Kongsberg dagen etter hendelsene.

– Det er først og fremst en utrolig tragedie. Helt uvilkårlige drap på uskyldige mennesker som blir revet vekk. Alle pårørende og de i lokalsamfunnet. Justisminister Emilie Enger Mehl og jeg var der dagen etter og det var kjempesterkt.

KONGSBERG: Statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl la ned blomster og tente lys under sitt besøk i Kongsberg. Foto: Terje Bendiksby/ NTB

Det var den avtroppende justisministeren, Monica Mæland, som varslet Støre kvelden før. Han synes det viser det fine med Norge, med en sømløs overgang underveis i maktskiftet.

– Det gjorde at dagen vi kom i regjering på, fikk et bakteppe som var dramatisk for alle i Norge. Jeg tror alle skjønte at dette traff dem, så den festen vi skulle ha om kvelden, den avlyste vi fordi det ikke var tid for det. Men vi har håndtert det og helseministeren og justisministeren følger dette opp og de spørsmålene som er rundt når dette skjer. Når vi begynner å få kunnskap om det, skal vi ta det på fullt alvor, påpeker han.

Utøya-generasjonen i regjering

Flere fikk en påminnelse om brutaliteten som foregikk på Utøya 22.juli for ti år siden, da drapene i Kongsberg ble kjent. Også Støre.

– Sårbarheten og det at den neste hendelsen ikke ligner på den forrige – den tror jeg vi må ha med oss, også skal vi gjøre alt vi kan for å beskytte. Regjeringens største ansvar er å beskytte folk, men jeg tror også at vi må være ærlige på at helt beskyttet kan vi aldri være, også får vi leve litt med den sårbarheten, sier han, og fortsetter:

– Men 22. juli har preget meg hver dag etterpå. Det markerte vi veldig på tiårsmarkeringen nå i sommer og tar det med oss videre. Som en leder i Arbeiderpartiet er dette et tema hver uke. Personlig også.

– På hvilken måte da?

– Nå er to stykker som overlevde Utøya i regjering. To av mine rådgivere på statsministerens kontor er overlevende fra Utøya og det betyr at Utøya-generasjonen kommer inn i ansvaret og ulike posisjoner. Det var viktig for meg med denne regjeringsdannelsen. Du får lyden av en ny generasjon og det er et signal om at demokratiet vant – men med en veldig høy pris. Vi må lære av disse dramatiske hendelsene som treffer oss alle også gå videre med det, for å være rustet til å møte nye utfordringer. Det er der vi står.