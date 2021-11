Se reportasje øverst

– Wow, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball kvinner, når hun blir fortalt hva som skjedde i kampen Valldal-Ellingsøy på Sunnmøre.

– Dette er første gang jeg hører om på seniornivå, sier Jonas Pedersen i Sunnmøre Fotballkrets.

– Det har nok skjedd før, men det hører med til sjeldenhetene, sier Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund.

I et voldsomt regnvær, under flomlysene på Valldal stadion onsdag kveld, entret 22 spillere banen for å spille sesongens siste kamp. 21 av dem var gutter og menn. Men i mål for gjestene fra Ellingsøy sto 16-åringen Amalie Giske Lorgen.

– Det bobler over. Og jeg er veldig spent. Men jeg gleder meg også og vil vise at jeg kan noe. Og at det er en grunn til at jeg er her, sier hun til TV 2 før kampstart.

Ble usikker

Den talentfulle keeperen fikk forespørselen om hun ville stå i mål for herrelaget dagen i forvegen.

Amalie Giske Lorgen var litt nervøs, men gledet seg mest, foran kampen mot Valldal. Foto: Kristian Haug Hansen

– Keeperen vår måtte melde forfall på grunn av jobb. Da var min første tanke å bruke en guttespiller. Men så sa oppmannen vår at Amalie, som har trent litt med oss tidligere, var på stadion. Da tok vi en prat med henne og hun var offensiv. «Klart jeg skal stå», svarte hun. Det var helt supert, men senere på kvelden ble jeg plutselig usikker på om det er lov å bruke kvinner i herrekamp, forteller Erling Ytterland, trener for Ellingsøy.

Han sjekket med Sunnmøre Fotballkrets, som ga tommel opp.

– Vi tok det egentlig som en selvfølge at det skulle være lov i 2021, men vi måtte sjekke. Det var det, forteller oppmann, Øyvind Brudevoll.

Hege Jørgensen, som selv har lang fartstid bak seg som spiller i Toppserien, blir oppriktig glad når hun hører om valget til Ellingsøy.

– Jeg holdt faktisk på å få spille for et herrelag selv da jeg var aktiv, men det er veldig sjelden at det skjer nå. Det er fordi vi har kommet lengre og etablert egne jentelag, som gjør at det ikke er like nødvendig. Men det er kult når det skjer. For vi vet at det er utviklende å spille med gutter, men da må de slippe til. Derfor: All ære til Ellingsøy. Og all ære til Amalie. Hun må være sinnsykt tøff, skryter den daglige lederen av Toppfotball kvinner.

Det bekrefter trener Ytterland, som også har uttalt seg om denne saken i Sunnmørsposten.

– Jeg sa til henne før kamp at dette bare skal være gøy, men hun svarte: «Vi skal vinne kampen.» Det viser hva slags jente hun er. Totalt uredd, sier han.

– En milepæl

Og vinne, det var ingen problem. Ellingsøy knuste Valldal 11-2 og sikret 2. plassen på tabellen.

High-five fra trener Erling Ytterland etter 11-2-seieren. Foto: Kristian Haug Hansen

– Amalie hadde lite å gjøre i dag. Men hun fremstår med stor selvsikkerhet og dirigerer laget bakfra. Det er sikkert mange av spillerne våre som ble litt overrasket. Vi har mange som er stille og beskjedne, så kommer plutselig en 16 år gammel jente inn og tar over nesten all kommunikasjonen, sier Ytterland.

Lagkameratene lot seg imponere, men var ikke overrasket.

– Hun har trent med oss lenge og er en ledertype. Selv om hun møter spillere som er 20-30 kg tyngre, så kaster hun seg inn i duellene og er fryktløs. Dette er stort og virkelig en milepæl for kvinnefotballen. Amalie setter standarden og viser hva som er mulig, sier Fredrik Sørensen og Thomas F. Brudevoll.

De kaller henne «en av gutta». Den eneste forskjellen med hennes inntreden var at alle måtte stille ferdig skiftet til bortekamp. Og at dusjen ble tatt da de kom hjem.

– Jeg ble tatt veldig godt imot. De behandlet meg som en av dem. Selv om jeg skulle ønske at jeg reddet begge målene, så vant vi. Det er det viktigste. Dette var veldig kjekt og jeg håper det kommer flere muligheter, sier Amalie Giske Lorgen.

Hun har også hospitert på AaFK Fortuna og har store ambisjoner for fremtiden.

– Jeg har store drømmer. Jeg har lyst til å bli best mulig og kanskje komme meg ut av Norge, forteller 16-åringen.