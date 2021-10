Landslagspillerens ukjente jobb: – Jeg er heldig som får lov til å være med dem

På et gutterom i Flateby var de i full gang med en spennende hockeykamp da TV 2 kom innom en onsdag kveld.

Bak kontrollerne og foran tv-en var de to kameratene Adrian og André og som støttespiller i stolen ved siden av satt «Brekke», som de to gutta kaller støttekontakten sin Magnus Brekke Henriksen.

Etter intense minutter hvor Adrian var nær å utligne flere ganger, var det André som kunne knytte neven og juble for seier.

SEIER: André viste tydelig at han hadde spilt tv-spillet før. Her knytter han neven og jubler for seier over kameraten. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

– Du er god du og Adrian. Du har bare en dårlig dag. Det har jeg og hatt mange ganger på hockeybanen, sier Magnus for å muntre opp Adrian.

Like etter er kampen glemt og guttene er i gang med en ny en.

– Betyr mye

I flere år har trioen møttes. André har downs-syndrom og var på utkikk etter en støttekontakt for 5-6 år siden. Gjennom hockeymiljøet i Lørenskog kom han i kontakt med Magnus, som da spilte på A-laget til hockeyklubben.

De fikk raskt god kjemi, og med tiden ble to til tre. Også Adrian, som har autisme, var på utkikk etter en støttekontakt.

ENGASJERTE: Adrian og André ga alt i kampen om seier. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Moren til André, Mona Butteberg, er veldig glad for at Magnus ble sønnens støttekontakt for flere år siden.

– Han ser André. Magnus ser hva han liker og respekterer det. De kan gjøre mye sammen, og har blant annet vært på konsert og drukket øl, på kino og hockeykamp. Da André var russ, tok Magnus han med på Tusenfryd, så vi skulle «slippe» å følge ham dit. Det er fint å ha Magnus som kan ta han med på ting som det ikke er like ålreit å ha med mamma og pappa på, sier hun.

Moren merker godt at sønnen trives i selskap med Adrian og Magnus. Ofte ringer han Magnus dagen før de skal møtes for å avtale hva de skal gjøre.

André forteller at det betyr mye for ham å ha et slikt fast holdepunkt i hverdagen, og han ser frem til møtene med Adrian og André.

– Det er veldig bra. Vi gjør mye gøy sammen, sier han.

Føler seg heldig

Støttekontakten er enig med André i at de finner på mye gøy og har det bra sammen.

– Vi kommer veldig godt overens. Du hører jo også at gutta koser seg sammen, sier han med et smil og nikker mot rommet hvor de to kameratene fortsatt spiller hockeykamper på Xbox.

KOSTE SEG: Adrian var tydelig glad for å kunne bruke kvelden i selskap med André og Magnus. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Det betyr mye for hockeyspilleren å se hvordan de to guttene verdsetter tiden de har sammen. Det betyr også mye for ham å ha dette avbrekket i hverdagen.

– Det gir meg mye å være med dem, og det kan være deilig møte gutta som ikke dømmer meg for den hockeyspilleren jeg er, men som bare vil ha det gøy. Hvis jeg har en tøff periode, er det godt å kunne møte dem som alltid er blide. Det er aldri noe problem med gutta. Jeg mener at jeg også er heldig som får være med dem, sier han.

EN TRIO: Foto: André (t.v), Magnus og Adrian har møttes jevnlig i flere år. FOTO: Emma Sofie Sørli / TV 2

En felles interesse

Også Adrian kommer også med rosende ord om de to andre, men det er én ting han ikke liker så godt med støttekontakten sin.

– Jeg liker ikke det at han er Vålerenga-spiller, sier han med et smil.

Både André og Adrian er Lørenskog-supportere, og de spiller begge på Team Unified, som er et tilbud Lørenskog Ishockeyklubb har til barn og unge med et spesielt behov.

Magnus har vært med laget på treninger, tatt med guttene på hockeykamper og trioen spiller hockeyspill på tv sammen. Det blir mye hockey.

Vålerenga-spilleren har ikke gjort et forsøk på å verve Adrian og André til å bytte favorittlag. Det vil han nok heller ikke klare, men André forsikrer Magnus om at de også heier litt på ham selv om han spiller for «feil» lag.

– Vi heier på Lørenskog og Magnus, sier han, før de spiller videre.