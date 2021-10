Skal vi danse-par satte fyr på kjærestespekulasjoner – nå svarer de

I nesten tre måneder har artist Royane Harkati (28) og proffdanser Ole Thomas Hansen (22) vært sammen hver eneste dag.

De to har blitt gode venner, men på lørdagens sending av Skal vi danse begynte spekulasjonene for alvor å svirre. Paret kysset nemlig på direkten da de hadde danset ferdig.

Når TV 2 møter dem for intervju på H3 Arena i Fornebu, hvor Skal vi danse-sendingene sendes direkte hver lørdag, er det tydelig en god stemning mellom dem.

Ole Thomas Hansen og Royane Harkati svarer på kjærestespekulasjonene Foto: TV 2/Guro Asdøl Midtmageli

Var ikke planlagt

– Vi kom ut her skrikende, helt i ekstase, sier Hansen når TV 2 spør han og Harkati om hvordan det føltes å slippe danseduellen sist lørdag.

– Folk liker oss, legger Harkati til, og begge begynner å le.

Sist ukes Skal vi danse var preget av både tårer og stående applaus. Da ble det kjent at skihopper Maren Lundby (26) måtte trekke seg grunnet skade. Det var likevel kysset til Harkati og Hansen som stjal showet.

– Det var ikke en del av koreografien. Det er så mange som har spurt meg om det, sier Hansen da TV 2 spør han om kysset var planlagt.

– Jeg føler det som skjedde etter dansen viser det, forteller han, og sikter til når de ventet på kommentarer fra dommerne.

– Vi fikk litt panikk. Vi sto to meter fra hverandre, og var litt sånn «hva skjedde nå?», legger Harkati til.

Det er god tone mellom Hansen og Harkati. Foto: TV 2/Guro Asdøl Midtmageli

Harkati forklarer at det var en blanding av å ha havnet i danseduell to ganger tidligere, i tillegg til å vite at ingen røk ut under kveldens sending, som gjorde at de slappet mer av. Hun legger vekt på at hun ønsket å leve i nuet.

– Det er viktig å ta det seriøst, men ikke for seriøst. Ikke så seriøst at man ikke koser seg, sier hun.

Det sier Hansen seg enig i.

– Og vi koste oss veldig mye, legger han til og smiler.

Betyr mye for hverandre

Harkati forteller at hun syns det er merkelig å se for seg at Hansen kun har vært i livet hennes i underkant av tre måneder ettersom han har blitt en så stor del er hverdagen hennes. Hun forteller at de har blitt hverandres støttespillere, gjennom både oppturer og nedturer.

– Det er rart hvor nær hverandre man blir. Vi går gjennom veldig mye ting sammen. Ting i det personlige livet som plutselig kommer inn i treningen. Man blir veldig godt kjent, sier Harkati.

– Man ser de forskjellige sidene til hverandre, og blir veldig godt kjent, sier Hansen seg enig.

– Jeg har blitt veldig glad i henne gjennom denne tiden, sier Hansen og smiler mot Harkati.

Kjærester?

Når TV 2 spør dem det åpenbare spørsmålet om de er kjærester, er de enstemmig i svaret.

– Nei, det er vi ikke, sier de begge og smiler.

– Har dere lyst til å bli kjærester?

– Det er du som spør?, svarer Harkati og smiler.

– The first question, legger Hansen til og ler.

Danseparet er klar for en ny kveld på parketten lørdag. Foto: TV 2/Guro Asdøl Midtmageli

Selv om danseparet ikke bekrefter at de er kjærester, er det liten tvil om at de koser seg i hverandres selskap og har blitt svært nære hverandre. Selv venner og familie har begynt å spekulere i relasjonen deres.

– Til og med familie har jo måttet spørre. Sånn «hva skjedde?». Vi skjønner de da, sier Harkati.

– Det er forståelig, sier Hansen.

Når TV 2 spør dem om det blir flere kyss på parketten fremover, forteller de at de må gjøre noe større enn et vanlig kyss neste gang. Denne lørdagen skal nemlig paret danse med Cengiz Al, som en del av Skal vi danse sin «kampkveld»-tema.

– Kanskje jeg skal få dere til å kysse?, spøker Harkati, og sikter til om Hansen og Al skal kline til på parketten.

– Ja, kanskje det, svarer Hansen og smiler.

