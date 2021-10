Advarer før Liverpool-kampen: – Føles fortsatt som om vi går rundt i sirkel

Det var omtrent umulig å høre seg selv tenke i intervjusonen på Old Trafford etter Manchester Uniteds seier mot Atalanta onsdag kveld. Et drøyt kvarter etter kampslutt kom Ole Gunnar Solskjær ut for å gjennomføre sine intervjuer foran Stretford End, der han ble hyllet av tusenvis av gjenværende supportere på drømmenes teater.

– Denne seieren var enorm. De trengte det desperat etter formen og prestasjonene den siste tiden. Det hjørnet Solskjær refererte til, den syngende seksjonen, var veldig viktige. Humøret har løftet seg, men det var fortsatt noen aspekter ved den seieren som vil bekymre både Solskjær og supporterne.

Det sier journalist Samuel Luckhurst. Fra sin rolle som Manchester United-ansvarlig i lokalavisen Manchester Evening News følger han Solskjærs lag med argusøyne, men tross oppturen på Old Trafford onsdag kveld advarer han mot å la seg rive med.

Skjemmes over «Haaland-fiasko»

– Det føles fortsatt som vi går rundt i sirkel. På noen punkter virket dette å være oppfølgeren til Villarreal-seieren, da de også snudde kampen og fikk en sen scoring. Seieren i kveld var uansett langt mer strukturert. Det føltes som om de hadde en kampplan og laget var mer balansert, sier Luckhurst til TV 2, før han legger til:

– Bruno Fernandes beskriver egentlig Manchester United. Han sløser mye, han er utålmodig, det er ikke mye struktur eller kontroll, men han er kapabel til å skape fantastiske øyeblikk. Mot Atalanta var han forferdelig, med unntak av fem-seks pasninger. To av de pasningene ble til målgivende.

– Spillerne liker ham

Over to timer etter Manchester Uniteds 3-2 seier mot Atalanta, tar Luckhurst seg tid til å prate med TV 2. Rett fra pressekonferansen med Solskjær møter han oss på et tomt Sir Bobby Charlton Stand, som akkurat har vært vitne til nok en redningsaksjon.

– Solskjær beviste at han kan få et svar fra sine spillere. Fernandes var veldig heldig som fikk bli værende på banen i andre omgang. Jeg tror ikke noen trodde at han kom til å byttes ut på grunn av den forskjellen han kan utgjøre, men man kan argumentere for at han burde ha blitt byttet ut. Han var brilliant i andre omgang. Han virket besatt og det er noe ved han som gjør at han er kapabel til å skape resultater. Om det holder på lang sikt gjenstår å se, sier Luckhurst.

Etter det forsmedelige 2-4 tapet borte mot Leicester forrige helg har det versert rykter om Solskjærs framtid på drømmenes teater. Etter onsdagens seier sa kristiansunderen følgende til TV 2 da han fikk spørsmål om kritikken:

– Jeg liker ikke å tape kamper. Jeg får ikke med meg alt som blir sagt og skrevet rundt, selvfølgelig. Jeg hører på de som er viktige og det er klubben. Jeg har god dialog med klubben og det er viktig at vi holder alt det bråket der utenfor. Spillerne er en fantastisk gjeng å jobbe med, de har en vinnervilje. Vi har hatt et par fine, åpne og ærlige ord etter Leicester, også så vi innstillingen her i dag.

– Ronaldo tar de villeste returløpene

Og de samtalene ser ut til å ha fungert. Luckhurst mener onsdagens prestasjoner beviser at Solskjær har spillernes støtte.

– De liker ham og det har de alltid gjort. Noen har følt, og føler fortsatt, at han er for myk. Det vises også gjennom hvordan han oppfører seg på benken og på pressekonferansene. Men om man liker noen kommer man til å prøve for dem, og vise versa. Det har aldri vært noen spørsmål om spillerne spiller for ham. Han fikk det spørsmålet etter kampen og han svarte at han synes det var mangel på respekt å spørre om noe sånt. Jeg skjønner hvor han kommer fra, sier han.

Advarer før Liverpool-besøk

Søndag venter en ny, knalltøff test for Ole Gunnar Solskjærs mannskap når et Liverpool i kanonform kommer på besøk til Old Trafford. Det er en kamp de røde djevlene ikke har råd til å tape, ifølge Luckhurst.

– De har ikke råd til å tape den kampen. Solskjær har allerede sagt at man kan miste sjansen til å vinne ligaen på de første sju-åtte kampene. Dette vil være kamp nummer ni, men jeg tror avstanden mellom United og Liverpool blir for stor om de taper på søndag. Jeg tror det blir for mye for United sin del med tanke på å kjempe om tittelen, og denne sesongen må de kjempe om tittelen, påpeker han.

Vaktene ligger strødd etter dette

Før søndagens batalje ligger Liverpool på andreplass i Premier League, fire poeng foran Manchester United på sjetteplass. En av de største bekymringene til Luckhurst er Liverpools offensive mot Manchester Uniteds defensive. Jürgen Klopps mannskap er det mestscorende laget i ligaen så langt, med 22 scoringer på åtte kamper. Solskjær menn har på sin side kun holdt nullen én gang på de siste 20 kampene i alle turneringer. På de sammen 20 kampene har de hentet 31 baller ut av nettet.

– Prøver de på det samme mot Liverpool vil de ikke være like heldige. Atalanta er gode offensivt, men har sine problemer defensivt. I pausen så føltes det som det fortsatt var mulig å redde denne kampen, men er de i en lignende situasjon mot Liverpool på søndag kan jeg ikke se at de kommer fra det med en seier, sier han.

Men seieren mot Atalanta har uansett gitt Manchester United og Ole Gunnar Solskjær en etterlengtet opptur, noe som gjør Luckhurst litt mer optimistisk før helgens store klassiker.

– Å satse på suksess i Premier League eller Champions League, er en skummel taktikk for et lag som ikke har vunnet noe på fire år, men de må virkelig kjempe for den Premier League-tittelen. Selv om det høres rart ut tror jeg kanskje at Solskjær kan sikre seg en uavgjort på søndag, avslutter lokaljournalisten.