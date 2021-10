Meghan Markle med hjerteskjærende bønn om mammaperm

Hertugen og hertuginnen av Sussex, Meghan og Harry, kunngjorde begge at de skulle ha foreldrepermisjon i flere måneder.

I et brev, sendt til flere toppolikere i USA, forteller Meghan Markle hvorfor det er viktig for henne å ha gode permisjonsordninger. I det nevnte brevet bruker hun personlige opplevelser fra egen oppvekst for å illustrere at ikke alle familier har det like lett i småbarnsfasen.

– Umulige valg

Hertugparet har to barn, Archie og Lilibet. Sistnevnte er yngst og oppkalt etter dronning Elizabeth. Det er etter hennes fødsel at paret tok den lange permisjonen.

I et brev, hvor blant annet demokraten Nancy Pelosi er på mottakerlisten, skriver Meghan Markle at de ble glade og overveldet da de fikk Lilibet:

«Vi visste at vi kunne ta henne med hjem, og i det viktige (og hellige) stadiet, vie alt til barna våre og familien vår. Vi visste at ved å gjøre det, ville vi ikke trenge å ta umulige valg om barnepass, arbeid og medisinsk behandling som så mange må ta hver eneste dag.»

«Ingen familie bør stå overfor disse avgjørelsene. Ingen familie skal måtte velge mellom å tjene til livets opphold og ha friheten til å ta seg av barnet sitt.»

Hun avslutter med å signere på vegne av henne, Archie, Lili og Harry, og ber politikerne vurdere en bedre permisjonsordning i USA, som er tilgjengelig for alle, og som fører til at amerikanske borgere ikke frykter straff eller stigma dersom de benytter seg av den.

«Jeg vet hvor politisk ladet ting kan – og har – blitt. Men dette handler ikke om høyre eller venstre, det handler om rett eller galt. Dette handler om å sette familier over politikk.»

Under ligger brevet, som blant annet avisene Metro, Vouge og Independent har fått tak i.

Dette er det offentlige brevet Meghan Markle har sendt.

Jobbet for å få endene til å møtes

For å vise hvor viktig det er å hjelpe barnefamilier, bruker hun seg selv som eksempel i brevet.

«Jeg vokste opp på salatbaren på Sizzler, hvor salaten kostet 4,99 dollar (...) Jeg husker følelsen: Jeg visste hvor hardt mine foreldre jobbet for å ha råd til dette, fordi selv for fem dollar var det å spise ute noe spesielt, og jeg følte meg heldig.»

Hun reflekterte over hvor hardt foreldrene hennes jobbet og hvordan hun selv hadde begynte å jobbe i en alder av 13 år.

«Og som speiderpike, da troppen min spiste middag og hadde en stor feiring, var det tilbake til den samme salatbaren eller The Old Spaghetti Factory, fordi det var det disse familiene også hadde råd til.»

«Jeg begynte å jobbe (i den lokale «frozen youghurt»-butikken) i en alder av 13 år. Jeg var servitør, barnevakt og tok småjobber for å få endene til å møtes. Jeg har jobbet hele livet og spart penger når og hvor jeg kunne det, men selv det var en luksus. For vanligvis handlet det om å få endene til å møtes og ha nok til å betale husleien min og ha bensin til bilen min.»

Meghans far, Thomas, jobbet med lyssetning på Hollywood-produksjoner, og vant en Emmy i 1975. Meghans mor, Doria Ragland, jobbet som sminkeartist.

God økonomi

Harry og Meghan får på sin side trolig ikke økonomiske problemer ved å ta fri fra jobb, da de det siste året har signert flere lukrative avtaler.

Verdien på disse avtalene er ifølge Metro antatt å være verdt godt over 100 millioner pund – med Spotify og Netflix som har gitt dem et godt økonomisk grunnlag.

