Her får 600 000 tyskere norsk strøm via kabel: Derfor beholder vi ikke strømmen selv

WILSTER (TV 2): Utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland kan under full drift gi strøm til en by, nesten like stor som Oslo.

– Vi har et stort hus, som er ganske gammelt, så isolasjonen er naturligvis ikke så god. Nå vil vi bruke en ENØK-konsulent for å se hva vi kan gjøre. Hvis prisene forsetter å øke, så må vi droppe ferien, forteller småbarnsmoren Urte Wilke til TV 2.

FRYKTER FOR FERIEN: Småbarnsmoren Urte Wilke frykter at ferien ryker, hvis de høye strømprisene i Tyskland fortsetter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hun er på tur med barna Lasse (3) og Lotti (7 mnd). Urte er kommuneansatt og akkurat nå i mammapermisjon. For å ha mer tid med barna, har hun tatt ut lengre permisjon. Det gir mindre penger på familiebudsjettet.

I tillegg til høye strøm- og gasspriser, er drivstoffprisen på opp mot to euro, nesten tjue kroner literen. I store deler av Europa er strømprisen høyere enn de rekordhøye prisene i Norge. I Europa er det ventet at de høye prisene vil holde seg høye helt til våren.

Et lite stykke Norge

Under den lett gjørmete stranden i turistbyen Büssum ligger en strømkabel. Den går fra Norge til Tyskland og ble åpnet i mai i år. Det kan gå strøm begge veier, men fordi Tyskland har energikrise og ofte høyere priser enn i Norge, går strømmen stort sett sørover.

FORNYBAR: Sammen med vindmøller og solcellepanel er den norske strømmen et viktig bidrag til at Tyskland kan oppfylle kravet om en større andel fornybar energi i årene framover. Foto: Santiago Vergara/TV 2

For å få et lite glimt av selve kabelen må du kjøre ca en time sørover, til byen Wilster. Her har eieren Statnett og de tyske partnerne en omformerstasjon. Når strømmen overføres er den høyspent, og må omformes før den går videre til forbrukerne.

– Akkurat nå overføres 320 megawatt fra Norge til Tyskland, sier Moritz Schlumbohm, driftsleder ved omformerstasjonen.

Han peker på en skjerm. Natten etter at vi besøkte Wilster, gikk det også strøm andre veien, fra Tyskland og Danmark til Norge. For første gang fikk Norge også strøm fra Storbritannia.

Anlegget har knapt noen ansatte, det meste styres fra skjermer i Oslo. Vi låses inn i anlegget. Det er streng sikkerhet overalt, og helt ulovlig å ta på noen av innstallasjonene. Her er det strøm overalt.

Bare ett sted ser vi en flik av selve kabelen. Den er ikke stor, bare kanskje rundt 15 centimeter i diameter. Ved full drift kan dette anlegget forsyne strøm til en by med 600 000 mennesker, en by litt mindre enn Oslo.

FLERE ÅRSAKER: Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett peker på flere grunner mmmenn utenlandskablene, til at strømrprisen er så høy. Foto: Santiago Vergara/TV 2

De utenlandske strømkablene er for mange blitt syndebukk for de høye strømprisene. Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette er har vært en travel mann de siste ukene. Han forklarer hvordan strømpris og kabler henger sammen.

– Prisbildet som vi har nå er helt spesielt og relativt unntaksvis. Nå har vi sett at samtidig som det har vært lite regn i Norge, så har gassprisene tredoblet seg, CO2-prisen har doblet seg og kullsprisene stiger. Det er over hele Europa en helt spesiell situasjon i kraftmarkedet, som også påvirker kraftmarkedet i Norge, sier Glette.

Europas laveste priser

Han sier at kablene er en liten del av prisøkningen, sammen med alle de andre forholdene.

– Men hvis vi hadde kunnet beholde all strømmen i Norge, hadde ikke da prisene vært lavere?

– Jo, vi kunne tenkt oss at i den gitte situasjonen nå så kunne prisene kanskje ha vært litt lavere, men vi vet at over tid så har markedet og utveksling sikret at vi i Norge har blant Europas aller laveste priser.

Før valget tok enkelte i Senterpartiet til orde for å kutte kablene når prisene er høye. I Hurdalsplattformen står det at det ikke skal bygges flere utenlandskabler de neste fire årene.

FOR FULLT: Driftsleder Moritz Schlumbohm sier strømoverføringen fra Norge er på maks kapasitet, men strømmen går også noen ganger andre veien. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Strømmen fra Norge hjelper Tyskland om å oppfylle mål om fornybar energi, bort fra kull og atomkraft. Folk her skjønner ikke at nordmenn kan være imot utveksling av strøm.

Urte mener både nordmenn og tyskere tjener på å utveksle strøm, og hun er glad for å få strøm fra Norge. Hun ønsker flere strømkabler.

– Dette burde i hvert fall bygges ut videre. Da kan man kanskje redusere strømkrisen.