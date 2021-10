Etter ukesvis med krangling for åpen scene har Skiforbundet og Clas Brede Bråthen endelig funnet en løsning alle kan leve med. Det var ikke et øyeblikk for tidlig.

I mange konflikter når man et punkt der begge parter har mer å tape enn å vinne. Da øker ofte viljen til å finne et kompromiss. Det ser vi nå i hoppstriden. Sjansen for at noen kunne komme ut av konflikten med full seier ble stadig mindre, og da handler det om å finne den minst dårlige løsningen.

SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Trusselen om tidkrevende rettssaker bør ha gjort begge parter mer villige til å finne en løsning de kunne leve med. Det er sjeldent noen tjener på at arbeidskonflikter havner i retten. Det tar enormt mye tid og krefter, og man blir ofte sittende igjen med en ekstremt offentlig skittentøyvask. Det ville sannsynligvis kunne blitt stygt for alle involverte, og det ville blitt en kilde til enda mer uro, støy og konflikt. Derfor er det ikke overraskende at Skiforbundet og Bråthen nå finner en løsning alle kan leve med.

Skiforbundet har tapt saken utad

Skiforbundet var på vei inn i en gryende omdømmekrise. Uansett hvor gode grunner de måtte ha for å ville kvitte seg med Bråthen, har de for lengst tapt saken utad. Det begynte å murre voldsomt rundt omkring i organisasjonen, og mange tillitsvalgte var etter hvert grundig lei av å lese side opp og side ned med krangling i media.

Skiforbundets håndtering av saken har fått kritikk fra en rekke ulike aktører. Noe av kritikken er garantert urettferdig, som kritikken om Skiforbundets manglende vilje til å konkretisere offentlig hva misnøyen med Bråthen dreide seg om. Selv om Bråthen og hans støttespillere gjentok i media at de gjerne ville ha Skiforbundet til å komme med konkrete eksempler, rokker ikke det ved Skiforbundets taushetsplikt som arbeidsgiver.

Men det etterlatte inntrykket var uansett at Skiforbundets ledere har opptrådt klønete i denne prosessen. Et mulig mistillitsforslag og krav om ekstraordinært skiting gjorde at det begynte å haste. Et mistillitsforslag er ekstremt alvorlig, og ville kunne få store konsekvenser.

Ripe i Bråthen-lakken

Også Bråthen må ha kjent på at denne saken var i ferd med å bli en stor belastning. Det som har kommet fram om hans oppførsel og tone på arbeidsplassen er en ripe i lakken for den ellers så populære hoppsjefen. Heller ikke Bråthen hadde vært tjent med en rettssak der alt dette måtte opp i lyset.

Man skal heller ikke undervurdere hvor krevende denne saken har vært for alle involverte. Det er ekstremt krevende å stå i en slik sak over tid. Kampviljen synker ofte i takt med en generell utmattelse over å sitte fast i en konflikt som stadig baller på seg. Derfor er det ikke så underlig at man nå vender tilbake til et forslag som lå på bordet allerede for en snau måned siden.

Da forslaget først ble referert i media i slutten av september, virket det utad som om avstanden mellom partene ikke var så stor at det ville være umulig å finne en løsning. Hadde man kommet så langt, burde det være mulig å skru til et kompromiss som gjorde at begge parter kunne komme fra saken med noe av æren i behold.

Selv om Skiforbundet og Bråthen nå har funnet en løsning de kan være enige om, er jobben langt fra over. Denne konflikten har satt dype spor i organisasjonen og kommer selvsagt til å prege samarbeidsklimaet i lang tid fremover.



Nå begynner den viktige jobben med å prøve å lege de sårene som har kommet i løpet av denne opprivende konflikten. Det er ingen lett jobb, men hele Ski-Norge trenger at de lykkes.