Flertall for krisetiltak mot høye strømpriser

Regjeringspartiene vil stemme for SVs forslag om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vli stemme for forslaget om å øke bostøtten og sosialhjelpen for dem som sliter med å betale strømregningen.

Det blir dermed flertall for de midlertidige endringene i støtteordningene til husstander med lave inntekter og høye strømpriser.

– Vi er blitt enige om å be regjeringen komme med et forslag innen utgangen av oktober, på hvordan man kan øke bostøtten og sosialhjelpen, sier Henrik Aasheim (H) til TV 2.

ENIGE: Høyres Henrik Aasheim og SVs Kiristi Bergstø er enige om forslaget. Foto: Nils Solli / TV 2

Saken skal gå i statsråd fredag, og vil trolig vedtas i Stortinget allerede neste uke.

– Både Høyre og SV hadde ganske like forslag her, så vi valgte å slå det sammen. Vi ønsker nå at de som sliter med strømregningen skal få hjelp, og at de skal få hjelp raskt. Motivasjonen her er å gjøre noe for de som har minst, og som vil slite med strømregningen fremover, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Rigmor Aaserud sier det er viktig for Ap å få gjort noe med strømprisene.

– Er det et nederlag for regjeringen at Høyre og SV er enige her?

– Nei, vi har snakket om det siden vi kom i regjering, at vi må gjøre noe med strømprisene. Nå må vi jobbe på framover for å få fortgang, sier hun.

Hun har godt tro på at de nå vil klare å få på plass en ordning i løpet av kort tid som vil hjelpe dem som sliter med strømregninga.

– Dette forslaget får flertall, og det skal vi ekspedere raskt, sier hun.