Løsning på konflikten mellom Bråthen og Skiforbundet

Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund:

* 17. august: TV 2 avslører Norges skiforbunds beslutning om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet beholder Bråthen.

* Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant annet kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund og at dette var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer.

* 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke skiforbundet og kreve fast ansettelse.

* 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt.

* Fem dager senere går styret i skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen.

* 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet».

* September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet.

28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal diskuteres med Norges Skiforbund.

30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess.

1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser midlertidig pengestøtten til Norges Skiforbund.

4. oktober: Skiforbundet mottar stevningen i søksmålet fra Bråthen. Tilsvarsfristen er 20. oktober.

5. oktober: Bråthen blir kalt inn til drøftelsesmøte med skiforbundet. Det er obligatorisk i en oppsigelsesprosess.

9. oktober: Per Bergerud trekker seg fra hoppkomiteen i protest.

14. oktober: Skiforbundet og Bråthen møtes til drøftelsesmøte.

21. oktober: Bråthen møter opp i skiforbundets lokaler etter å ha vært i lange forhandlinger det siste døgnet. Partene presenterer en løsning på konflikten.