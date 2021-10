I Norge kjøper vi elbiler over en lav sko. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 77,5 prosent markedsandel i september. Vi dundrer mot 100 prosent elbil-andel i 2025 med etterhvert ganske stø kurs.

Så sent som i sommer gjorde NAF en undersøkelse om holdninger til elbil. Den viser at de siste fire årene er enda flere blitt positive til å eie elbil. Andelen som er negative eller i tvil, synker fra 31 prosent i 2017 til 24 prosent i 2021.

Denne utviklingen er selvsagt godt hjulpet av avgifts- og momsfritak – og i flere år en rekke andre fordeler knyttet til kjøp, bruk og eierskap.

I Sverige, derimot, er situasjonen en helt annen.

Økende skepsis

De har støtteordninger her også, men ikke samme avgifts- og momsfritak som i Norge.

I forbindelse med elbilmessen, eCarExpo, som avvikles i Gøteborg 3.-5. desember, vil man presentere en større undersøkelse om svenskene holdninger til elbiler.

1.505 bilister i alderen 20-75 år svarte i august på undersøkelsen gjort av Mejsel AB. Dette er fjerde året på rad man gjennomfører denne undersøkelsen.

Og vi kan allerede nå røpe at på den andre siden av grensen går utviklingen "feil" vei. Skepsisen øker, rett og slett.

"Svenske-pris": Vi nordmenn sparer over 200.000 kroner på Teslaen

Mangler lademulighete

For fire år siden var to av tre blant de spurte positive til å bytte sin fossilbil med en elbil.

Undersøkelsen gjort i sommer viser at andelen som er positive har sunket med over ti prosent – til 60 prosent.

De viktigste argumentene mot viste seg å være pris og manglende muligheter for å lade.

I Sverige selges det neste ikke elbiler

Tesla Model Y koster over 200.000 kroner mer i Sverige enn i Norge.

Sterkere motpoler

Basert på undersøkelsen, kan det virke som om overgangen til utslippsfrie biler kan bli tyngre enn ventet. En voksende andel av befolkningen motsetter seg myndighetenes anbefalinger.

Videre viser undersøkelsen av kunnskapsnivået er blitt hevet, og har vært med å skape større motpoler.

Det finnes dessuten et avvik mellom hva man svarer i undersøkelsen, og hva man faktisk gjør når man skal bytte bil. Blant de 60 prosentene som sier at de vil kjøpe ladbart, er det bare 39 prosent som faktisk gjør det.

Vurderer pristak for skattefradrag

Det vurderes akkurat nå å legge et tak på for skattebonusen for å velge ladbar bil i Sverige, slik at dette kun gjelder biler som koster under 700.000 kroner. Målet er at dette skal presse ned prisene og hindre at ladbare biler kun blir for de rikeste.

Svenskene får tilbake 70.000 kroner når de kjøper en elbil. Ladbare biler får maksimalt 45.000 kroner i bonus, avhengig av hvor «rene» bilene er.

Samtidig får fossilbilene en årlig avgift de tre første årene, avhengig av hvor mye CO2 bilen slipper ut.

Lyst på denne? Da skal du være glad du ikke bor i Sverige

Video: Kinesisk elbil er blitt aktuelt for langt flere:

Derfor selger elbilene så dårlig i Sverige