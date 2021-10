Volvo har stor suksess med elektriske XC40 i Norge. Nå skal de snart følge opp med mer coupepregede C40.

Her gikk Volvo først ut med en estimert rekkevidde på inntil 420 kilometer. Nå er dette tallet oppjustert:

C40 Recharge Twin får nemlig en rekkevidde på inntil 444 kilometer, i henhold til den europeiske testprosedyren, WLTP. Modellen som nå er til salgs i Norge, får rekkevidde på inntil 441 kilometer ettersom utgaven som skal selges i Norge kommer med utstyrsnivå og spesifikasjoner som er tilpasset nordiske forhold.

Volvo har akkurat startet produksjonen av C40 ved fabrikken i belgiske Gent, og kundeleveringer er forventet å starte i januar.

Bestille på nettet

C40 er den nyeste i en rekke av elbiler som skal lanseres de kommende årene. I 2030 skal Volvo Cars utelukkende produsere helelektriske biler.

I Norge kan kundene bestille bilen på nettet, eller besøke en forhandler å få hjelp. Man kan velge mellom å kjøpe eller å abonnere på bilen.

Inkludert i kjøpsprisen, gir Volvo kunden tre års service, tre års full kaskoforsikring, veihjelp, utskifting av luftfilter, bytte av dekktetningsmasse, rengjøring av sensorer på vindusruter, programvareoppdateringer, bytte av vindusviskere (én gang i året) og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt.

Det er først og fremst hekken som skiller C40 fra dagens XC40 (bakerst).

Høyeste utstyrsnivå

– Vi har inkludert mest mulig for å gi kunden et veldig bekymringsløst bilhold, og ser at denne typen heldekkende tilbud slår godt an i vår abonnementstjeneste. Derfor utvider vi dette konseptet til også å gjelde kjøp, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

C40 blir lansert med det høyeste utstyrsnivået til Volvos elbiler. Av utstyr leveres C40 Recharge med blant annet varmepumpe, adaptiv cruisecontrolP, pilot assist, blindsonevarsler, elektrisk førersete med minne, tåkelys, aktive piksel-LED hovedlys, induktiv lader, panoramatak, elektrisk passasjersete, oppvarmet ratt og seter foran og bak, 360-graders parkeringskamera og premium lydanlegg fra Harman Kardon som standard.

Slik ser det ut innvendig. Volvo har for øvrig droppet tradisjonelle skinnseter i C40, det er ikke tilgjengelig på denne modellen.

408 hestekrefter

Startprisen på C40 er 554.900 kroner før tilvalg ved kjøp. Abonnementsprisen starter på 6,890 kroner per måned. før tilvalg for Fixed (tre års bindingstid) og 7890,- kroner per måned før tilvalg for Flex (tre måneders bindingstid).

Som XC40 Recharge Twin, har C40 Recharge Twin to motorer, en foran og en bak, og kommer med 4x4 som standard. De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 på 4,9 sekunder. Toppfarten til C40 er begrenset til 180 km/t av sikkerhetsmessige hensyn.

Video: C40 er den første Volvoen som kun er elektrisk