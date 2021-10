Politiet: – De fleste ble drept i sitt eget hjem

KONGSBERG (TV 2): Politiet etterlyser et vitne som ble beskutt under massedrapene på Kongsberg i forrige uke.

Det har nå gått åtte dager siden Espen Andersen Bråthen (37) gikk til angrep og drepte fem tilfeldige ofre på Kongsberg.

Det har tidligere blitt kjent at drapsmannen brøt seg inn hos flere av ofrene. TV 2 har blant annet bilder av en verandadør som er knust.

Bråthen er per nå siktet for fem drap, men politiet har tidligere varslet at siktelsen trolig vil bli utvidet.

Skjøt folk på veien

Torsdag ettermiddag informerer politiinspektør Per Thomas Omholt om siste nytt i den omfattende drapsetterforskningen.

– Siktede forlot boligen sin, som ligger like i nærheten av Coop. På veien dit skyter han flere piler mot flere personer. Inne på butikken skyter han også piler mot flere. Da politiet ankom skjøt han også piler mot politiet. Etter at siktede skjøt mot politiet rømte han ut av en nødutgang, sier Omholt.

Politiinspektøren sier de ikke har nøyaktige tall på hvor mange piler som ble skutt.

– Det er et forholdsvis høyt antall, sier Omholt.

Politiet opplyser videre at de fleste av de drepte ble drept i sitt eget hjem.

Etterlyser vitne

Omholt kom deretter med en etterlysning.

– Vedkommende ble skutt etter fra hovedinngangen på Coop, og han ønsker vi å komme i kontakt med. Han skal ha sagt til et vitne at han følte seg beskutt. Vi håper vedkommende tar kontakt med politiet så raskt som mulig, sier politiinspektøren.

Grunnen til at politiet etterlyser denne mannen er først og fremst fordi han kan være fornærmet.

– Han kan også ha opplysninger som kan være av betydning for etterforskningen og det som skjer, sier Omholt.

Politiet har nå snakket med rundt 200 personer. 90 er formelt avhørt som vitner og 11 er formelt avhørt som fornærmet. Politiet kan ikke utelukke at det er snakk om flere fornærmede.

Disse avhørene har blant annet svekket teorien om konvertering til Islam ytterligere.

Avhørt på nytt

Omholt sier de har mange hypoteser om hvordan Bråthen har anskaffet seg våpnene han brukte under drapene.

– Siktede har blitt avhørt på nytt igjen onsdag. Vi ønsker ikke å slite han ut, og tar sikte på et nytt avhør torsdag, sier politiinspektøren.

Omholt sier at de opplever at siktede samarbeider godt.

– Han forklarer seg ganske i detalj, sier han.

Når det gjelder pågripelsen av Bråthen, forklarer Omholt at dette skjede i en bakgård i Hyttegata 18. Det var i denne gata alle de fem ofrene ble drept.