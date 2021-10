Mann (44) trodde han så et troll på Kiwi – knuste ruten for å redde det

Den nå domfelte mannen var sikker på at han så et innesperret troll i matbutikken.

Tirsdag 17. august klokken 00:50 fanger overvåkingskameraer opp en mann, iført rød t-skjorte, knuse et vindu tilhørende en Kiwi-butikk i Skien.

Bakgrunnen for skadeverket er, ifølge mannen selv, en redningsaksjon.

Den domfelte forklarte i retten denne måneden at han var i narkotikarus da han så et troll på innsiden av den stengte matbutikken. Han knuste derfor et glassvindu for å hjelpe det.

I dommen står det at retten derfor legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte knuste ruten med viten og vilje, og at den forbigående utilregneligheten er som følge av selvforskyldt rus.

Dommen ble først omtalt i Telemarksavisa.

Brøt seg inn i samme butikk

Dagen før, mandag 16. august, sto den da LSD-påvirkede mannen vakt mens to venner brøt seg inn i lokalene til Coop Prix på nattestid. De stjal sigaretter, sjokolade og barberingsutstyr.

Samme natt som mannen så «trollet» på Kiwi, brøt han seg nok en gang inn på Coop Prix. I dommen forklarer mannen at han gjorde dette fordi han ble forbannet da han dagen i forveien ble siktet av politiet i forbindelse med det første innbruddet. Han valgte derfor å gjennomføre et nytt tyveri mot samme butikk.

Denne gangen tok 44-åringen med seg tobakk, sjokolade, brus, lightere og snus. Han ble pågrepet utenfor butikken.

Dømt til 120 dagers fengsel

I tillegg til de to ovennevnte tilfellene av tyveri eller medvirkning til dette, og ett tilfelle av skadeverk, gjelder saken også seks tilfeller av vold eller trusler mot offentlig tjenesteperson. Mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Mannen er domfelt 29 ganger tidligere – første gang i 1992 og siste gang ved dom av 31. mai 2021.

Han ble dømt til 120 dager i fengsel, med fradrag av 72 dager som mannen har tilbrakt i varetekt. 44-åringen må også betale erstatning til både Kiwi og Coop prix.