Kan oppdage kreft: Derfor testes ikke unge kvinner

28 år gamle Ida Øye Bjørkvold døde denne uken etter å ha kjempet mot kreft i fem år.

Som 23-åring fikk hun diagnosen livmorhalskreft, etter å ha gått til legen med uregelmessige og voldsomme blødninger.

Men det er først i en alder av 25 år kvinner i Norge anbefales å ta celleprøve gjennom livmorhalsprogrammet.

Kreftregisteret sier at det ikke er aktuelt å endre den anbefalingen.

– 25 år er en alder som er valgt fordi forskning har vist at man i liten grad klarer å forebygge livmorhalskreft med screening blant de som er yngre enn dette. Risikoen for å utvikle livmorhalskreft før 25-års-alderen er veldig liten, sier leder av livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, i Kreftregisteret til TV 2.

Vaksine

Kreftregisteret sier at det hadde vært aktuelt å vurdere aldersgruppen som får påminnelse om å ta celleprøve dersom barn og unge ikke hadde fått tilbud om HPV-vaksinen.

Vaksinen beskytter mot HPV-relaterte kreftformer, som livmorhalskreft og tilbys jenter og gutter i 7. klasse.

– Vi har sett at i de uvaksinerte delene av befolkningen har det blitt mer HPV-smitte de siste årene, så hadde det ikke vært for vaksinen, så måtte vi kanskje vurdert aldersgruppen som får påminnelse, sier Torpé.

Antall tilfeller livmorhalskreft blant kvinner under 25 år 2020 - 4 2019 - 6 2018 - 4 2017 - 6 2016 - 13 2015 - 5 2014 - 6 2013 - 6 2012 - 1 2011 - 6 Kilde: Kreftregistrert

– De store vaksinerte kullene går snart inn i screeningalder, sånn at stadig flere i starten av 20-årsalderen er nå beskyttet av hpv-vaksinen, sier hun også.

Risiko

Antallet tilfeller av livmorhalskreft blant kvinner under 25 år har vært stabile de siste årene, med fire til seks tilfeller per år. Det viser tall fra Kreftregisteret.

I 2016 var antallet imidlertid svært høy. Ifølge Kreftregisteret kan det være en tilfeldig variasjon, med 13 tilfeller.

En av årsakene til at det ikke aktuelt å tilby celleprøve til unge kvinner handler blant annet om at det ikke er uten risiko.

Tropé sier at å finne de 4-6 kvinnene som får kreft gjennom et stort, befolkningsrettet screeningopplegg er liten, samtidig som risikoen for å finne og behandle mange celleforandringer som ellers ville ha gått tilbake av seg selv, er betydelig.

Hun sier at behandlingen for celleforandringer kan være ubehagelig, smertefull, skape uro og er heller ikke risikofri.

Den kan i verste fall senere føre til problemer i forbindelse med graviditet og for tidlig fødsel.

Livmorhalskreft 328 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2020. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med screening og vaksine mot HPV. Årsaken til kreft i livmorhals er i over 99 prosent av tilfellene langvarig infeksjon med HPV. Symptomer kan være blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet, blod og illeluktende utflod, uregelmessig menstruasjon, blødning etter overgangsalderen og smerter i underlivet/korsryggen. Livmorhalskreft kan være nesten utryddet i Norge innen 18 år takket være effektiv HPV-vaksine og verdens høyeste vaksinasjonsdekning, ifølge en studie fra tidligere i år. Kilde: Kreftregisteret, FHI og Helsenorge.no

– Derfor er det viktig å ikke utsette unge kvinner for dette i større utstrekning enn nødvendig, sier Tropé.

Unødvendige inngrep

Lege og leder Erik Rokkones for Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus sier i likhet med Kreftregisteret at det er en grunn til at screeningprogrammet gjelder for dem som er 25 år og oppover.

– Bakgrunnen for at ikke alle skal teste seg, er fordi da kommer man i en situasjon med overdiagnostikk. Når kvinner starter med sexliv, blir alle, mer eller mindre, smittet med HPV, sier Rokkones og fortsetter:

– Det kan gi forbigående celleforandringer, og hvis man aksjonerer for tidlig på dette, vil det medføre veldig mange inngrep som er unødvendig, og det kan skade livmorhalsen, sier han.

Frykten er at en skadet livmorhals holder dårligere på fosteret i et svangerskap, og dermed kan man få økende grad av tidlige fødsler.

Disse fanges ikke opp

Sykehuslederen sier at man ikke får avdekket krefttilfeller hvis man er under 25 år, ikke sjekker seg og ikke har symptomer.

– Det vil være en liten gruppe man ikke plukker opp, sier han.

Han sier at alle kvinner som frykter de har celleforandringer skal bli tatt på alvor av fastlegen og gynekologer, uavhengig av alder.

Symptomer på celleforandringer er uregelmessige blødninger eller blødninger i forbindelse med samleie. Det er slike symptomer Ida Øye Bjørkvold hadde, som gjorde at hun dro til fastlegen.

Hun følte imidlertid at hun ikke ble tatt på alvor.

– Jenter på min alder får ikke kreft, sa fastlegen til Ida ifølge et intervju med Gynkreftforeningen.

En privat time til gynekologen kort tid senere, avslørte imidlertid en stor svulst og diagnosen livmorhalskreft.

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross er klar på at dette ikke skal skje.

– Er du under 25 år og opplever symptomer som unormal utflod, smerter eller blødninger utenom syklus, etter trening eller sex, skal du be legen din om en undersøkelse og livmorhalsprøve, sier hun.