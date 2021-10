Sjåfør Kristian opplevde marerittet: – Dette går ikke bra!

I mars i år er vogntogsjåfør Kristian Weiseth (49) på vei på E6 utenfor Ballangen i Narvik kommune i Nordland.

Idet han kommer rundt en sving opplever han alle sjåførers mareritt.

– Han kom som en kanonkule og jeg tenkte at dette går ikke bra, sier Kristian Wiseth, sjåfør hos selskapet Meyership Logistikk på Mo i Rana.

Traileren til Weiseth ble presset ut av veien og havnet i grøfta.

– Jeg knep igjen øyene og da jeg åpnet de var jeg på tur utenfor veiene. Man blir både redd og sint samtidig, forteller den erfarne sjåføren til TV 2.

Han har dashbordkamera og filmet det utenlandske vogntoget som kommer i mot.

Bildene viser at semitraileren får sleng på hengeren og treffer bilen til Weiseth i fronten.

KRITISK: – Boten på 10 000 kroner er latterlig lav, sier Kristian Weiseth, sjåfør hos Meyership Logistikk. Foto: Privat

Bilen hans ble knust i fronten og sendt rett ned i grøfta. Etter hvert begynte bilen også å brenne.

Bilen får så store skader at den blir vurdert som totalvrak.

Han sjekket umiddelbart dekkene til den utenlandske traileren og fikk rett i sine antakelser.

– Dekkene hadde rullemønster, noe som ikke er gangbart på vinterføre i Norge. Det er svært viktig med gode dekk på denne tiden av året, forteller han.

Han får støtte fra selskapet han jobber for.

– Dekkene som ble brukt på hengeren til vogntoget som kolliderte med Kristian hører hjemme på en racerbane i Tyskland, og ikke på norske vinterveier, sier Tommy Lyngmo, daglig leder i Meyership logistikk til Rana Blad.

– Hvordan var forholdene på veiene denne dagen, Weiseth?

– Dette var i mars, men det var ikke is på veiene, bare vann. Plutselig kom hengeren seilende og traff meg midt i fronten. Jeg har kjørt i 30 år og dette er definitivt det verste jeg har opplevd, forteller han.

Latterlig bot

For noen uker siden var politiet ferdig med etterforskningen, og da kom et nytt sjokk.

STORE SKADER: Skadene ble så store at man vurderte å kondemnere bilen. Foto: Kristian Weiseth

– Sjåføren av det utenlandske vogntoget har fått et forelegg på 10 000 kroner, sier Ragnhild Normann, etterforskningsleder ved Narvik politistasjon til Rana Blad.

Sjåføren er bøtelagt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3 som sier at:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Kristian Weiseth reagerer kraftig på den lave boten.

– Den er latterlig lav. Hvis jeg kjører av veien får jeg førerkortbeslag, bot som svir og mulig regresskrav fra forsikringsselskapet, sier Weiseth.

– Jeg syns politiet tar for lett på det når det gjelder straff til utenlandske vogntogsjåfører, forteller han.

KRAFTIG KOLLISJON: Sekunder senere så smeller det og bilen havner i grøften. Foto: Privat

Politiet anser seg som ferdig med saken.

Weiseth pendler mellom Mo i Rana og Narvik og han kjører denne strekningen rundt 20 ganger i måneden.

På hugget

Han er ekstra forsiktig der ulykken skjedde.

– Seinest i går opplevde jeg at det stod en trailer fast med problemer på Saltfjellet. Jeg nekter å kjøre hengere som har dårlige dekk og som ikke har utrustning for forholdene i Nord-Norge, Dette har også selskapet jeg jobber for, Meyership Logistikk, fullt fokus på, sier Weiseth.

Vintersesongen har for alvor kommet til Nord-Norge nå og han frykter litt for de utenlandske vogntogselskapene og sjåførene som skal ferdes på veiene.

– Jeg opplever at biltilsynet er mer på hugget nå, og det er bra, sier Kristian Weiseth.