I dag er det hverken moms eller andre avgifter på elbiler i Norge. Dermed skiller de seg kraftig fra biler med bensin- og dieselmotor.

Innføring av moms på elbil har vært diskutert lenge. Nå ligger det an til at dette vil skje gradvis, og at det i første omgang innføres moms på beløp som overstiger 600.000 kroner. Kjøper du en elbil til 800.000 kroner, må du altså betale 25 prosent moms av 200.000 kroner.

Blant de som er kritiske til dette er Elbilforeningen og NAF. De argumenterer begge med at dette kan skape problemer for målet om at alle personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.