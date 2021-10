Sofie Karlstad ble dopet ned på byen: – Klarte ikke å stå

Influenser og tidligere Paradise hotel-deltager Sofie Karlstad opplevde det mange vil beskrive som et mareritt da hun var ute i Oslo forrige helg.

– Jeg var på byen, og hadde egentlig en rolig kveld fordi vi hadde hatt en litt røff helg - helgen i forveien, forteller Karlstad til God kveld Norge.

Hun hadde bare tatt noen få drinker og et glass vin da hun sto på badet til utestedet med en annen jente. Drinken hennes sto ubevoktet ved vasken, og da hun kom ut igjen fra toalettet var det noe som ikke stemte.

– Jeg tok to slurker av det vinglasset og merket at noe skjedde. Plutselig så falt jeg pladask over bordet. Jeg satt meg opp og tenkte at jeg skulle bli bedre, men jeg ble bare verre og verre, minnes Karlstad.

Ble fulgt hjem

Karlstad fortalte til venninnen sin at hun måtte hjem, og etter det husker hun nærmest ingenting.

– Jeg hadde venninna mi heldigvis, men jeg kan tenke meg at mange kan splittes fra venner når man er på byen. Hadde det vært noen andre kunne det gått skikkelig, skikkelig galt, sier influenseren.

DOPET: Sofie Karlstad klarte ikke å gå dagen derpå. Foto: Kristoffer Arnesen

Den påfølgende natta og dagen derpå ble alt annet enn hyggelig.

– Hele natta så lå jeg og hallusinerte om at jeg sloss med noen i senga mi, men det var jo ingen der. Så våknet jeg rundt 11, og da jeg prøvde å gå ut av senga klarte jeg ikke å stå, forteller Karlstad, og fortsetter:

– Jeg klarte ikke å stå før i halv fire tiden, så det var ganske heavy og jævlig. Når noe sånt skjer at det grunnleggende ikke fungerer så blir du jo redd, og du vet heller ikke hva du har fått i deg, sier 24-åringen.

Hun har ikke vært hos lege for å sjekke hva hun faktisk fikk i kroppen.

Overveldende respons

Karlstad delte opplevelsen sin på Instagram for sine 236.000 følgere, og ble overrasket over responsen.

– Det som var mest sjokkerende var at jeg fikk utrolig mange meldinger fra folk som har opplevd det samme. Jeg tror det skjer mye, mye oftere enn det vi tror. Jeg fikk flere hundre meldinger fra folk som hadde opplevd det samme, forteller hun.

Nå har Karlstad lært, og oppfordrer alle andre til å passe på drinken sin.

– Men det er jo synd at det er sånn, det er jo som å si at du må passe deg når du går i en park. Det burde være en selvfølge at slikt ikke skal skje. Men oppfordringen er pass på drinken din og vær ute med noen som tar vare på deg, og ikke gå fra dem i løpet av kvelden.

– Ser du at venninna di er i en slik tilstand så ta henne med hjem, sier Karlstad.

Russejente ble dopet

Tidligere denne uken hadde God kveld Norge besøk av Leo Ajkic som er aktuell med serien «Rus» på NRK. Han fikk høre om Karlstad, og fortalte at han opplevde det samme da han fulgte en gjeng med jenteruss i Bergen.

– En av russejentene drikker fra flasken til en annen, og to minutter senere så faller hun om og besvimer. Det var visstnok GHB, som også blir omtalt som voldtektsdop, forteller Ajkic.

RUS: Leo Ajkic opplevde at en russejente ble dopet mens de spilte inn serien Rus. Foto: Kristoffer Arnesen

Heldigvis hadde denne jenta bra folk rundt seg som passet på henne, men det kunne fort blitt mye verre.

– Hadde hun tilfeldigvis gått i skogen for å tisse, eller noe annet, så kunne den personen som gjorde det fulgt med på henne og misbrukt henne, sier programlederen, og kommer med en oppfordring til ungdom:

– Ikke drikk fra andre, ukjent folk sine flasker, og ikke legg fra deg din alkohol. Ha gode venner rundt deg. Kanskje også fortell foreldrene dine hva du driver med så du kan ringe hjem, sier Ajkic.

Burde anmeldes

God kveld Norge har kontaktet Oslo politidistrikt, for å høre om de har merket en økning i neddoping på byen. Seniorrådgiver Siv Alsén kan fortelle at de ikke har fått inn noen anmeldte saker den siste tiden.

– De som blir utsatt for dette oppfordres til å anmelde, det er den eneste muligheten politiet har til å bistå og hjelpe, sier hun.

På den måten kan politiet føre statistikk og få en bedre oversikt over hvor hyppig dette skjer.