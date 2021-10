Dette er verdens første karbonnøytrale frakteskip

– Det er mange biler, sier Daniel Reite, overstyrmann på det massive skipet.

TV 2 er med når den erfarne styrmannen geleider den svære skuta ut fra Tananger i Rogaland.

«Island Crusader» er en ti år gammel arbeidshest. Når skipet er fullastet veier det svimlende 6000 tonn. Det krever mye kraft å manøvrere slike masser ute i den nådeløse Nordsjøen.

FORSYNER: Når «Island Crusader» er lastet opp, veier hun 6000 tonn. Det krever mye kraft for å frakte forsyningene ut til olje- og gassplattformene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Med andre ord snakker vi om store CO2-utslipp.

Det spesielle med akkurat denne turen er at tankene i stedet er fylt opp med biogass, som betyr at utslippene netto går i null.

Dette har aldri blitt gjort tidligere.

– Klarer du å få ned utslippet på disse båtene i stort omfang, så har du redusert avtrykket mye, sier Reite.

STYRMANN: Daniel Reite og hans førstestyrmann, Maria Osnes, manøvrerer den svære skuta ute i Nordsjøen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kumøkk på tanken

Norsk skipsfart står for store CO2-utslipp og kommer til å bli en viktig del av det grønne skiftet.

På sikt er målet å bruke elektrisitet og hydrogen, men den overgangen er ikke gjort over natta.

Frem til vi er der, kan energien som uansett generes av ulike former for avfall bli løsningen.

– Vi skal dit, men det ligger et lengre steg frem i tid. Det vi gjør her nå kan være mer kortsiktig, sier Johan Mohr, leder for anskaffelse og logistikk i energikjempen Lundin Energy Norway.

NETTO NULL: Johan Mohr i Lundin Energy er leder for anskaffelse og logistikk. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Biogass blir til når organisk materiale brytes ned. I dette tilfellet er det snakk om fiskeavfall og kumøkk fra Skogn i Trøndelag.

– Det må råtne, og når det råtner, så slipper det ut gass. Den gassen kan vi bruke som en energikilde, sier Mohr.

Siden råstoffet stammer fra biologisk materiale, regnes forbrenningen som CO2-nøytral, fordi det inngår i det naturlige CO2-kretsløpet.

– Det går i netto null når man ser det ut fra et totalt karbonfotavtrykk. Gassen skal slippes ut uansett, og vi trekker den ut i båtene våre før den går ut, sier han.

TRØNDERSK AVFALL: Med avansert utstyr fylles tankene med biogass, som stammer fra kumøkk og fiskeavfall. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Åpner et marked

Mohr peker på to hovedgrunner til hvorfor de gjør dette.

I tillegg til at utslippene går i null, mener han det åpner for et nytt og betydelig marked.

Per i dag produseres det ikke nok biogass til at alle såkalte LNG-skip, altså skip som går på flytende naturgass, kan benytte seg av det.

– Det vi ser er at vi trenger forutsigbarhet og stabilitet i volumene. Men vi tror at det blir interessant å bygge nye anlegg når produsentene ser at her kommer det så store volum. Det er positivt for hele næringen – ikke bare for oljebransjen, men alle som er avhengig av skipsfart, sier han.

«ISLAND CRUSADER»: Forskyningsfartøyet beskrives som en «typisk arbeidshest» i Nordsjøen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Testet av Rolls Royce

Det er Island Offshore som er reder for forsyningsskipet.

Hallgeir Reitan, befraktningssjef i rederiet, forklarer at motorleverandøren Rolls Royce har gjennomført grundige tester og verifisert dette på land – før det nå bokstavelig talt sjøsettes.

STORT POTENSIAL: Hallgeir Reitan i rederiet Island Offshore tror også andre næringer innen skipsfart kan nyte godt av biogass. Foto: Gunnar Ringen johansen / TV 2

Det unike er at «Island Crusader» nå kan kjøre på biogass uten at de trenger å gjøre noen modifikasjoner eller investeringer.

– Og med drahjelp fra olje- og gassnæringen, så kan dette også eskaleres til andre næringer. Vi har for eksempel aquakultur, havvind og andre fornybarnæringer, sier Reitan.

Letter på samvittigheten

Om bord på skipet, forklarer førstestyrmann Maria Osnes, at det er fint å vite at utslippene fra skipet hun styrer er nøytralisert.

– Jeg synes det er bra at vi gjør den endringen og prøver å få næringen mer grønn. Det er viktig at vi ser at vi kan gjøre noe annet enn i gamledager, da vi brukte diesel eller kull og slapp ut mer, sier hun.

LETTER SAMVITTIGHETEN: Førstestyrmann Maria Osnes heier på biogass i skipsfarten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Forutsetningen hennes er vissheten om at det ikke går utover fartøyets evne til å tåle belastningen ute i Nordsjøen. Når de ligger ute ved oljeriggene, er det ikke uvanlig med 40 knop vind og opp mot seks meter høye bølger.

– Så lenge vi kan få den samme kraften, sånn at vi føler oss trygge når vi jobber i de forholdene vi jobber i, så er jeg helt for det.

– Letter det litt på samvittigheten?

– Ja, det gjør det. Jeg synes det er viktig. Men samtidig synes jeg det er viktig med den næringen vi har. Det er en viktig inntekt for hele Norge.