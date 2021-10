Raspeball, komle eller ball?

Tilbehør og serveringsmåte varier fra sted til sted og familie til familie. Torsdag er for mange den store «ball-dagen».

Kjøttet er ofte salt lammekjøtt eller salt, eventuelt røkt svineknoke eller salt sideflesk u/svor, grove pølser og eventuelt bacon. Ekstra tilbehør kan være sirup eller revet brun ost.

Begynn med å koke kjøttet. Trekketid er avhengig av helt stykke kjøtt eller kjøtt i skiver/biter. Kjøttet trekkes i kraft eller i vann (eventuelt tilsatt 1-2 buljongterninger).

Dette trenger du til 4-5 personer:

Ca. 750 g salt lammekjøttkjøtt med ben, helt stykke eller biter

Eventuelt sprøstekt bacon og dampet vossakorv eller annen grov pølse

Raspeballer:

300 g kalde kokte mosede poteter (ca. 2-3 store poteter)

700 g rå revne poteter (ca. 6-7 store poteter)

3 dl byggmel

2-3 ss hvetemel ev fint sammalt hvete

1 ½-2 ts salt

Eventuelt litt grovmalt pepper

Grønnsaker:

Kålrot eller kålrotstappe, eventuelt gulrot (grønnsaker i skiver trekker med kjøttet de siste 20 minutter)

Slik gjør du:

Kok opp ca. 1 vann tilsatt kraft eller buljongterning og legg i det salte kjøttet i et helt stykke. Pølser legges i mot slutten. Kok opp på nytt, skum godt og la kjøttet trekke. Trekketiden er avhengig av størrelsen på kjøttet. Store stykker bør få trekke i 1 1/2–2 timer og kjøtt i mindre biter ca. 1 time.

Raspeballer: Knus/riv opp de kokte potetene, rasp de råskrelte potetene på den halvgrove delen av rivjernet. Rå potetene er rike på vann, klem ut en del av vannet før mel og salt tilsettes.

Tilsett salt og mel. Melmengden avhenger av kvaliteten/fuktigheten på potetene. Deigen skal ikke være så løs at raspeballene faller fra hverandre under kokingen, men heller ikke så fast at raspeballene blir tette og tunge. Kok en prøvekake og sjekk konsistensen. Form potetblandingen til 8-10 like store raspeballer med fuktige hender. Lag eventuelt en liten fordypning i hver ball og legg in en bit flesk, bacon eller salt lammekjøtt (valgfritt).

Legg raspeballene i den varme kjøttkraften. Kok opp og la trekke/småkoke i 30-40 minutter, til de er gjennomkokte. Koketid er avhengig av størrelsene på raspeballene. Del eventuelt en raspeball for å se om den ferdigkokt, jevn konsistens og farge helt igjennom.

Kålrot i skiver (eventuelt gulrot) kokes i lettsaltet i kjøttkraften. Eventuelt grove pølser får tekke med i kokevannet/kraften.

Tips: Salte kjøtt selv. Enklest er det å salte kjøtt i skiver. Gni kjøttet inn med salt, bruk ca. 1 dl salt pr kg kjøtt. Ønsker du rødt/rosa kjøtt må du blande 1 ts nitrittsalt inn i saltet. Seltin vil også gi en svak rosa farge på kjøttet.