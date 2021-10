Roser ektemannen: – Det er mye på Morten om dagen

Mandag hadde den tredje sesongen av «Funkyfam» premiere på TV 2, og siden sist har mye skjedd. De har blant annet bygget en hytte, skaffet seg to hunder og om bare ti uker blir de foreldre nok en gang.

Fra før har influenser og treningsprofil Jørgine «Funkygine» Vasstrand barna Filippa og Sokrates, og sammen med ektemann og fotballspiller Morten Sundli har de sønnen Milano. Nå venter paret en liten gutt.

Morten forteller at de ikke er i nærheten av å finne et navn.

– Vi vet ikke. Så vi håper at det bare kommer til oss på et eller annet tidspunkt, også føles det veldig riktig når vi ser den ungen, fortsetter Jørgine.

Gleder seg

Selv om de begge ser fram til å få møte deres nye familiemedlem, var det en frustrert Jørgine seerne fikk se, da hun oppdaget at hun var gravid igjen.

– Det passet så dårlig, da jeg fant ut at jeg var gravid. Jeg var litt bitter på Morten, men det går over – og nå som jeg kjenner at det sparker og jeg vet at det er ti uker igjen, så gleder jeg meg selvfølgelig, sier hun til God morgen Norge.

Mens treningsprofilen på sin side ikke hadde behov for et fjerde barn, lot hun seg til slutt overtale av ektemannen.

– Jeg har sett Sokrates og Filippa og hva de har med hverandre hele tiden, uansett om det er med oss, hos pappaen sin eller hvor de er, og det vil jeg også Milano skal ha. Når de er borte, så hadde det vært kjekt hvis han kunne hatt en bror eller søster, forteller Morten.

En dårligere versjon av seg selv

Jørgine legger ikke skjul på at det ikke er hennes beste sider som kommer fram under svangerskapet.

– Jeg er definitivt en dårligere utgave av meg selv når jeg er gravid. Og enda en litt dårligere versjon denne gangen, for det er kortere tid siden jeg var gravid sist og da skjer ting fortere – i tillegg til mer på agendaen ellers, så jeg er litt mer sliten.

– Jeg synes ikke du er verre nå enn du var forrige gang. Du er bare mer Jørgine. Når du er sur, så er du enda surere litt lenger, og når du er blid så er du en solstråle, så jeg får begge deler, fortsetter Morten.

– Det er bra. Du er jo bare tålmodig og snill, skyter Jørgine inn.

For å gjøre graviditeten litt enklere, tok fotballspilleren på seg den store oppgaven om å massere kona i 30 minutter hver eneste kveld. Han beskriver det som blytungt, selv om han klarer å snike seg unna iblant.

– Jeg synes ikke han er så veldig flink, for når avtalen er hver kveld, så er det hver kveld og nå er det mer tredje eller fjerde kveld. Men det er klart; det er mye på Morten om dagen. Vi har to huskyer som krever ganske mye, som han lufter alene fordi jeg verken får lov til å sykle eller løpe, også henter han og leverer i barnehagen, så han tar mye av hverdagsstøyten.

Hundeinteresse

Selv om de har to hunder nå, var det ikke lenge siden Morten nektet familien å anskaffe seg en firbeint venn. Til slutt overtalte Jørgine han til å ta inn omplasseringshunden Trym og dermed var det gjort. Kort tid senere fikk de valpen Tyra, som på mange måter har blitt Morten sin hund.

– Hva skjedde? Du ville jo ikke ha hund?

– Nei, og det skjønner jeg ikke nå som vi har dem. Men det var det med tid, men hvis man vil, så får man det til uansett.

Nå legger de ikke skjul på at de ønsker seg flere hunder. I tillegg til at rasen er en trekk hund, forklarer de at de er praktiske brukshunder i mange ulike settinger.

– Når jeg løper med én, får man lyst til at det skal være en til eller en tredje eller fjerde, så alle kan løpe, gå på ski eller sykle med hver sin.

– Du vil ha et helt hundespann, rett og slett?

– Det er det jeg egentlig vil ha, men nå skal jeg være gravid først også skal jeg ha et hundespann.

Fremtidsplanene

Denne ideen er Morten ikke fremmed for. I fjor fikk nemlig Jørgine øynene opp for hundespannkjøring. Kort tid senere bestemte hun seg for å konkurrere i januar. Så ble hun gravid.

– Det var en av de grunnen til at jeg ble så lei meg, fordi da kunne ikke jeg gjøre det. Uansett hvor mye jeg legger godviljen til, så går ikke det når jeg nettopp har født og med amming og sånne ting – selv om jeg var inne på tanken om det kunne løse seg på en eller annen måte, sier hun og fortsetter:

– Jeg har fortsatt planer om å konkurrere, men det blir i 2023, så nå trener jeg på vogn og er forsiktig selvfølgelig. Jeg prøver å holde ved like det jeg har lært så langt.

Selv om familien har svært hektiske dager og lite tid til sosiale begivenheter, elsker de hverdagen de har skapt sammen. Jørgine forteller at det ligger knallhard planlegging bak tre barn, to hunder og to krevende jobber.

– Jeg elsker det. Hverdagen nå synes jeg er helt fantastisk. Selv om det skjer mye, er det bare ting jeg har lyst til å gjøre hele veien, sier Morten.

Nå håper Jørgine at babyen i magen ankommer i løpet av 2021, mens Morten ønsker at fødselen skjer i januar.

– Du har et fortrinn hvis du er født tidligere på året. Da er du størst, ikke sant, sier han og viser til teorien om at de største idrettsstjernene er født tidlig på året.