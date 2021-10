TV 2-Siri har flyttet hjemmefra

Med høstens to fulltidsjobber har TV 2-profil Siri Avlesen-Østli tatt et drastisk valg for å få kabalen til å gå opp. Nå takker hun ektemannen for støtten.

Det er hektiske dager for TV 2-profilen Siri N. Avlesen-Østli. I disse dager kombinerer hun Skal vi danse-deltakelsen, med den nye programlederjobben for The Voice. To fulltidsjobber innebærer mange baller i lufta og ekstremt mye å gjøre for 37-åringen.

– Du vil ikke vite hvordan livet mitt er akkurat nå, sier hun smilende.

TV 2-profilen jobber til daglig som sportsanker og reporter i TV 2 Sporten, men har tatt permisjon for å delta i høstens sesong av Skal vi danse. Tobarnsmoren imponerer på parketten og har kommet langt i konkurransen. Nå er hun blant de fem gjenværende kjendisdeltakerne.

Kjøret går fra morgen til kveld

For å takle arbeidsdagene har hun vært nødt til å ta et drastisk valg som hun ikke tar lett på. Avlesen-Østli har nemlig besluttet å flytte hjemmefra, så nå må mannen ta seg av barna i perioden fremover, til livet har roet seg litt.

– Jeg må faktisk ta familien litt ut av kabalen. Det er fælt å si det, og det gjør vondt å måtte prioritere dem bort, men hvis jeg skal klare å kombinere to 100 prosent-jobber, så må jeg rett og slett gjøre det i denne perioden her.

Dette var en beslutning hun tok sammen med ektemannen, Erik Løkken Østli (40).

Måtte læres seg svensk for å få jobb

– Vi fant vel ut at det er bedre at han styrer butikken selv, så får jeg gå ut og gjøre mine greier. Han er en «trooper» – rett og slett.

TV 2-profilen takker ektemannen for at han stiller opp og tar alt hjemme i disse ukene.

– Jeg er glad for at han legger til rette for at jeg får gjøre det jeg elsker. Det er heldigvis en kort periode igjen av dette dobbeltlivet, sier hun.

– Så du har flyttet ut?

– Jeg har flyttet ut! Rett og slett. Det vart det som måtte til. Jeg klarte ikke skjønne hvordan jeg skulle løse det.

Siri Avlesen-Østli bor i en egen leilighet i Oslo, og slik at hun ikke må forholde seg til en hektisk timeplan på hjemmebane. Hvor lenge hun blir boende for seg selv er usikkert – det kommer nok litt an på hvor langt hun kommer i Skal vi danse.

– Det er bedre at jeg bor alene, enn at jeg kommer hjem midt på natten, og setter meg ned for å enten jobbe eller danse. Da blir det bare kål i systemet.

Ikke senket ambisjonsnivået

Den nye jobben i The Voice har ikke senket ambisjonsnivået i Skal vi danse. Hun trener fortsatt seks timer dans om dagen, og ønsker å nå langt i konkurransen.

– Det hadde jeg aldri tillatt meg å gjøre, og det kunne jeg ikke gjort mot dansepartneren min, Tarjei, som har lagt så mye i det.

Avlesen-Østli sier hun har lovet dansepartner, Tarjei Svalastog, at hun er like investert i Skal vi danse. Om hun har helt kontroll over alt som skjer, det vil tiden vise.

– Det er helt hinsides om jeg får si det selv. Jeg skjønner ikke helt hva jeg driver med, sier hun.



Det er altså ingen tvil om at det blir en hektisk tid fremover, og 37-åringen ser frem til å komme hjem til familien etter Skal vi danse er over.

– Da skal jeg være 100 prosent mamma og mannen min skal få hvile. Han kan legge seg på sofaen, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å gi tilbake, avslutter hun.