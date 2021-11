Du blir nesten småskjelven bare av synet. Synet av gromme Porsche-modeller, så langt øyet kan se.

Tåken har så vidt lettet, og et tjuetalls biler står majestetisk linet opp, og buldrer vakkert på tomgang.

Vi snakker en vakker symfoni av både boxerseksere, V6 og V8.

Jeg er på Rudskogen Motorsenter i Rakkestad og Porsche sitt World Road Show. Her stiller Porsche med omtrent hele porteføljen sin, slik at kunder, presse og andre interessenter kan bli kjent med bilene, der de virkelig hører hjemme.

Ny i Norge

Å hvile øynene på rekken av 911-modeller, i ulike farger, minner om euforien jeg fikk på Gottebiten i Charlottenberg som 9-åring.

Taycan og Taycan Cross Turismo er også på plass.

Nå er sure føtter og polkagriser byttet ut med noe av det beste Tyskland har å by på. Variasjonen er stor, med alt fra elektriske Taycan til 911 Turbo S.

Og så er det én modell til, som gjør samtlige deltakere litt ekstra mo i knærne. Helt nye 911 GT3 er på plass, i shark blue! Denne bilen er omtrent helt ny i Norge og snart skal jeg få prøve den på Rudskogen.

Forventingene er alltid store når en 911 skal til pers. Men når en helt ny generasjon GT3 skal testes på bane, ligger det litt ekstra magi i luften.

Bilene er hentet inn fra Tyskland. Det er ingen tvil om at 911 GT3 er blant favorittene på Rudskogen i dag.

Har tatt jobben seriøst

Porsche har aldri hentet så mye teknologi fra sin motorsport-satsning, som i nye GT3. Her har ingeniørene tightet til alt, både ett og to knepp ekstra, sammenlignet med forgjengeren.

510 hk og en lynrask 7-trinns dobbel clutch-girkasse, sørger for at 0-100 km/t er i mål på 3,4 sekunder. Toppfarten er 318 km/t.

Bilen har for eksempel fått doble A-armer i forstillingen, for første gang. Det skal sørge for enda bedre retningsstabilitet gjennom svingene. I tillegg er den utstyrt med bakhjulsstyring.

Girkassen er også oppdatert, og kreftene dit sendes fra en boxersekser på 4 liter.

Det selvpustende mesterverket av en motor byr på hele 510 hk og 470 Nm. Og turtelleren stopper ikke før 9.000 omdreininger!

Du sitter dypt og godt i GT3-setene til Porsche.

Etter én runde er du solgt

Nok fakta. Det er på tide å sette seg ned i bøttesetene, stramme de blå beltene og endelig oppleve en av de mest baneorienterte modellene til Porsche.

Selv om bilen ikke leverer en like heftig kraftpakke som 911 Turbo S, er du likevel solgt etter én runde.

Det handler om den mer analoge kjøreopplevelsen og karakteren fra den selvpustende motoren. GT3 er kort oppsummert et presisjonsvåpen på bane.

