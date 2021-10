Norges nye forsvarsminister er forberedt på «kjeft» fra NATO-kolleger

Årsaken er at Norge, som eneste medlem i NATO, skal delta på en konferanse som skal diskutere en FN-traktat om atomvåpenforbud i januar neste år.

– Er du forberedt på kjeft fra andre NATO-medlemmer?

– Om det blir kjeft eller ikke, det får vi jo se. Men jeg er absolutt forberedt at dette kommer til å bli påpekt.

Enoksen er den første nye statsråden i Støre-regjeringen som reiser utenlands. Torsdag og fredag deltar han på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. På dagsorden står blant annet Russland, NATOs nye forsvarskonsept og Afghanistan.

Kilder i NATO sier til TV 2 at det har blitt lagt merke til at ´den nye regjeringen vil delta på en konferanse om atomvåpenforbud. Konferansen arrangeres i Wien i januar 2022. Både USA, Storbritannia og Frankrike er atomvåpen-nasjoner og NATO-medlemmer.

USA har allerede tatt kontakt med Norge for å få en presisering av av dette punktet i Hurdalsplattformen.

– Hvorfor skal Norge delta her?

– For det første vil jeg i at det er ikke aktuelt for Norge å tilslutte seg den traktaten. Vi skal delta som observatør. Vi anser det som hensiktsmessig å være orientert om det som skjer, blant annet fordi det bør være et mål for alle å jobbe for nedtrapping av bruk av atomvåpen.

Det er også et mål for NATO at verden skal klare seg uten atomvåpen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsvarte atomvåpen som en del av alliansens avskrekking i Oslo i 2015.

– NATOs mål er en verden fri for atomvåpen, men så lenge det finnes atomvåpen, vil NATO også ha atomvåpen som en del av sin avskrekking, sa Stoltenberg. Det samme sier Enoksen:

FORSVARER: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsvarer atomvåpen som en del av NATOS avskrekking. Foto: NATO

– Det er opplagt at så lenge det finnes atomvåpen, så må NATO også dessverre ha det.

Kritikken fra enkelte TO-allierte går på at det allerede finnes prosesser for nedrustning. En parallell prosess om forbud mot atomvåpen, vil svekke de opprinnelige nedrustningsforhandlingene.

Dialog med Russland

Enoksen ser fram til debatten om NATOS nye strategi med fokus på nærområdene. Han mener det passer godt inn i regjeringens strategi med mer oppmerksomhet om nordområdene.

– Norges viktigste oppgave i NATO er å ta vare på sikkerheten i nord og avskrekking i nordområdene, sier han.

Forholdet mellom Russland og NATO er på frysepunktet. NATO har utvist russiske diplomater etter mistanke om spionasje og Russland har stengt NATOs kontor i Moskva.

– Likevel vil Norge snakke mer med Russland, hvorfor det?

– Det er helt opplagt. Når Russland er vår nærmeste nabo i nord, så vil det å ha dialog, samarbeid og samtaler alltid være tjenelig. Vi ønsker å ha en tett og god dialog med Russland, hvor vi forvalter mange ressurser felles , for eksempel innenfor fiskeri.

Jobber med afghanere

Enoksen mener det ble gjort en imponerende innsats med uttrekking av styrker fra Afghanistan. Men fortsatt er det flere som har jobbet for Norge som ikke har blitt fraktet ut, og som kan være i fare under Taliban-styret.

– Hva gjøres for å få disse ut?

– Dette foregår det en prosess på, som jeg ikke vil gå inn på. Men det er riktig at det fortsatt fremdeles er noen igjen, sier Enoksen.