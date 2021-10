Snakk om tabbe – politiet med spydig melding til sjåføren

Det er ikke alltid like lett å være superbil-eier. Bare spør den 31 år gamle eieren av en Lamborghini Huracan, som nylig måtte reddes opp av Mondsee-innsjøen i Østerrike.

Ifølge ryktene skal sjåføren ha tatt feil av bremsepedalen og gassen, da han skulle parkere bilen på kvelden. En heller skjebnessvanger forglemmelse, skulle det vise seg.

Passasjeren var sluppet ut, og det gjensto bare å kjøre inn på selve parkeringsplassen.

Men slik ble gikk det altså ikke. Den italienske oksen bykset rett og slett 15 meter til vanns. Mye tyder på at det har vært et ganske hardt trykk på gasspedalen.

Begynte å synke

Det var omtrent fem meter dypt, der bilen havnet uti vannet. Og siden en Huracan slett ikke er bygget for å ferdes i vann, begynte den raskt å synke.

Heldigvis klarte sjåføren å komme seg ut, og svømme til land. Der skal passasjeren ha startet med førstehjelp, og det ble ringt etter ambulanse.

31-åringen ble levert til sykehuset i Vöklabruck med det som skal være mindre skader.

Her er bilen endelig oppe av vannet, igjen. Foto: Foto: Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee

Politiet med spøkefull melding

Politiet har på sin side vært i det humoristiske hjørnet, da de delte bilder av hendelsen på Twitter. Der hevdet de at "noen" kanskje har forsøkt å bli Daniel Craig sin etterfølger som James Bond – ved å imitere den legendariske Lotus Espriten som kjøres under vann i filmen "The Spy Who Loved Me".

Forskjellen var altså at Lotusen var bygget for å kunne gjøres om til en ubåt – mens Huracan åpenbart foretrekker å holde seg på land.

Denne nyheten har en hel generasjon ventet på

Det var mange personer i arbeid, for å få bilen opp. Foto: Foto: Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee

Omfattende redningsaksjon

Å plukke opp en superbil fra fem meters dyp, er selvsagt ingen enkel operasjon.

Brannvesenet har delt bilder og informasjon fra den tre timer lange redningsaksjonen. De brukte 31 brannmenn, fem dykkere, en heveballong, en kranbil og en redningsbil.

Nå er nok den kostbare superbilen klar for å kondemneres. Så vil tiden vise hvor kostbart det blir for eieren. La oss i alle fall håpe at bilen var godt forsikret.

Holdt pusten og åpnet vinduet

I ettertid har eieren blitt intervjuet om uhellet. Han forteller at bilen i utgangspunktet var hvit, men nylig ble lakkert rød, grønn og sort, med en bie på panseret – inspirert av motehuset Gucci. I et intervju uttaler han følgende, gjengitt på nettstedet gettotext.com:

– Det er nesten litt flaut, hele greia. Jeg husker ikke akkurat hva som skjedde. Men da bilen havnet i vannet, holdt jeg pusten, rullet ned vinduet og la på svøm.

Lettelsen var selvsagt stor, da han kom seg i land – iskald etter den spontane svømmeturen.

Nå er det store spørsmålet hva som faktisk skjedde, og om bilen var forsikret. Foto: Foto: Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee

Video: Broom hadde en litt uheldig episode da vi kjørte denne Lamborghinien:

