Dette bekymrer helsemyndighetene før vinteren

Antallet innlagte med korona i Norge har økt den siste uken.

Nå er 118 personer innlagt ved norske sykehus, hvor 29 ligger på intensivavdelinger og 16 på respirator.

– Det er særlig i Nord-Norge vi nå ser en økning. Det kan se ut som at den siste større smittebølgen vi hadde i sør, nå er nådd nord. Dette er et utrykk for at vi fortsatt har en litt ustabil situasjon i landet, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til TV 2.

Han sier det særlig er to grupper som nå blir innlagt med sykdom relatert til korona: eldre personer som er fullvaksinert og har underliggende sykdommer, og uvaksinerte over 45.

RAMMET: Universitetssykehuset i Nord-Norge tar nå den største børen av økningen i antallet innlagte i Norge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det er ikke uvanlig at vi ser at når flere blir smittet, så vil også flere bli innlagt i etterkant av smittebølgen. Det er Universitetssykehuset i Nord-Norge som nå tar den største børen, sier han.

Uheldig kombinasjon

Det som derimot bekymrer Forland noe, er at vi inn i vinteren kan få flere virus som smitter mange samtidig.

– Det er fortsatt ikke noe særlig stort trykk på helsevesenet, selv om de i Nord-Norge har økt beredskapen. Når vi nå etterhvert vil få en en kombinasjon av økt influensasmitte, korona-smitte og RS-viruset, som er vanligere blant barn og unge, så kan det bli en uheldig situasjon, sier han.

Han understreker derfor at influensavaksinen er ekstra viktig i år.

– Også er det viktig at de som får tilbud om en tredje dose med korona-vaksine, som nå er de over 65, tar denne. Den beste forsikringen mot å bi innlagt på sykehus med koronasykdom, er å ta vaksinen, sier han.

Kaos i UK

I Storbritannia øker nå smittetallene drastisk. Siste døgnet er det påvist 49.000 nye tilfeller av korona. Antallet innleggelser har økt med 10 prosent på en uke, og nærmer seg 8.000 innleggelser.

– I Storbritannia valgte man å åpne opp samfunnet tidligere, og man har en lavere vaksinasjonsgrad. Mange vaksinerte der er vaksinert med AstraZeneca, som har vist seg å være mindre effektiv, sier Forland.

Han har ingen umiddelbar frykt for at vi skal se lignende tlistander i Norge.

– Jeg tror ikke vi får en lignende smitteøkning, men kommunene er klare for eventuelt øke beredskapen om det skulle være nødvendig. Vi følger med på smittesituasjonen i andre land, og også i Russland og Latvia har vi sett en stor økning siste tiden, sier han.

Han understreker at mens England nå har fjernet alle restriksjoner, har vi fortsatt noen tiltak igjen i Norge.

– Dersom du får påvist korona skal du isolere deg, man skal drive smittesporing blant de nærmeste nærkontaktene og dersom man er syk skal man bli hjemme. Dersom dette følges, har jeg god tro på at vi vil klare å beholde kontrollen gjennom vinteren, sier han.