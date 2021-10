BankID nede torsdag formiddag

Det tok dessverre noe mer tid å starte første steg i flytteprosessen. Det kan også bety at det blir noe kø når vi åpner igjen. Vi beklager ventingen, heter det i en melding på BankIDs nettside.

– Vi kan ikke gi et eksakt tidspunkt for når tjenesten er oppe igjen, men vi regner med at den vil være rundt lunsjtid torsdag, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps og BankID til TV 2.



BankID opplyste først at tjenesten ville være nede til klokken 11 torsdag.

Fra og med torsdag 21. oktober til og med tirsdag 26. oktober klokka 8 kan du ikke aktivere en ny BankID eller åpne en sperret eller utgått BankID, opplyses det videre.