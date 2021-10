Tidenes tredjekvartal for DNB – varsler utbytte på 14 milliarder kroner

– Alle viktige piler peker i riktig retning. Norge har gjenåpnet, og aktivitetsnivået i økonomien er nå høyere enn det var før nedstengingen, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i en pressemelding.

Resultatet før skatt var på 8,79 milliarder kroner. I tilsvarende periode i fjor var resultatet før skatt på 6,93 milliarder kroner, skriver E24.

– Vi opplever en sterk utvikling på alle områder i DNB, og kombinert med vår solide portefølje har vi et veldig godt utgangspunkt for videre vekst og for utbetaling av utbytte, sier Braathen.

I tredje kvartal har kunder lånt mer penger fra DNB. Økningen blant privatkunder og bedrifter er på henholdsvis 3,7 og 2,9 prosent. Samtidig spares det mer i banken.

– Norge har våknet igjen, og hverdagslivet er endelig tilbake til normalen. Vi merker høy aktivitet blant kundene på alle områder, sier DNB-sjefen.

Styret i DNB har vedtatt et utbytte på ni kroner per aksje basert på fjorårets resultater. Det tilsvarer rundt 14 milliarder kroner.