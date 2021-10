Trump med eget sosialt medium

Etter kongress-stormingen 6. februar ble Trump kastet ut av diverse sosiale medier, deriblant Facebook og Twitter.

Utestengelsen skjedde etter at den tidligere presidenten oppfordret sine tilhengere til å stanse innsettelsen av president Joe Biden via sosiale medier.

Nå oppretter han sin egen sosiale medier-kanal, ifølge ABC News.

Det nye sosiale nettverket skal hete «Truth Social» og kommer trolig til å lanseres for inviterte gjester i løpet av neste måned, dette kunngjorde Trump natt til torsdag norsk tid.

Plattformen vil være eid av Trump Media & Technology Group (TMTG). Ifølge Trump skal gruppen danne «en rival til det liberale mediekonsortiet».

I mars ble planene hans om å lansere sitt eget sosiale medium offentliggjort, og talsperson for Trump, Jason Miller, sa da at han trodde det kom til å være på plass innen de neste to til tre månedene, ifølge Washington Post.

– Det kommer til å endre spillet fullstendig, og alle kommer til å vente og se hva president Trump gjør, sa han.

Miller spådde at lanseringen kom til å bli stor.