FBI: Funn av menneskelige levninger kobles til Petito-saken

FBI bekreftet onsdag at de har funnet levninger i området hvor de lette etter Brian Laundrie (23), forloveden til den drepte Instagram-eventyreren.

22 år gamle Gabrielle «Gabby» Petito ble funnet drept i september, etter å ha vært på reise gjennom USA sammen med kjæresten Brian Laundrie. Nå bekrefter politiet at de har funnet menneskelige levninger i området hvor de søkte etter Petitos ham, ifølge CBS News.

Funnet kom 37 dager etter at foreldrene til Laundrie så ham sist.

– Vi vet at dere har mange spørsmål, men vi har ikke alle svarene ennå, sa spesialagent Michael McPherson til pressen.

Kilder har fortalt til nyhetskanalen at kun «en liten del» av en kropp er funnet, noe som kompliserer identifisering av liket.

Flere eiendeler funnet

Flere av Laundries eiendeler ble funnet i nærheten, deriblant en ryggsekk og en notatbok. Området var inntil nylig dekket av vann.

Foreldrene til Brian Laundrie, Chris og Roberta Laundrie, var tilstede da levningene ble oppdaget i en park i Florida, ifølge CNN.

– Chris og Roberta Laundrie var på reservatet tidligere i dag da menneskelige levninger og noen av Brians eiendeler ble funnet i et område hvor de tidligere hadde opplyst politiet at Brian kunne oppholde seg, sa familieadvokaten Steve Bertolino.

Foreldrene venter på identifiseringen før de kommer med flere kommentarer, opplyser advokaten.

Kvalt til døde

Etter parets reise vendte Laundrie hjem til Florida alene, og forsvant etter å ha vært der i en uke. Like etter funnet av Petito ble det klart at forloveden var under kriminaletterforskning. Søket etter han har foregått i flere uker.

Petito ble meldt savnet 11. september, som var ti dager etter at Laundrie vendte hjem fra turen. Kommentarfeltet på hennes siste Instagram-post har over 4000 kommentarer.

– En hel hær ber om at du vender trygt tilbake, skrev en av følgerne hennes.

Kroppen til Petito ble funnet 19. september i nasjonalparken Wyoming's Gran.

I midten av oktober ble det offentlig gjort at Petito ble kvalt, og at kroppen hennes trolig hadde lagt ute i tre til fire uker før den ble funnet.

Laundrie er ikke siktet for drapet, men FBI gikk ut med arrestordre på ham i slutten av september. Grunnen var ulovlig bruk av et bankkort, og han skal ha tatt ut mer enn 1000 dollar, rundt 8000 kroner, mellom 30. august og 1. september.

Kranglet i bilen

Petito sin familie har i flere uker tryglet Gabbys forlovede om å overgi seg til politiet. Laundries familie har på sin side sagt at de ikke har sett sønnen, og ikke har hjulpet ham å søke dekning.

TÅREVÅTT: Moren til Gabby Petito under en pressekonferanse. Foto: John Minchillo / AP

Drapet har vakt stor oppmerksomhet i amerikanske og internasjonale medier. I en video fra kroppskamera på politiet kan man se en gråtkvalt Petito. Paret ble stanset på grunn av en krangel på bilveien.

– Jeg forstyrret han når han kjørte, sa Petito da politiet stoppet bilen.

– Jeg har OCD, og ryddet og vasket etter gårsdagen. Jeg sa unnskyld til han og sa at jeg var lei meg for at jeg er så slem, forklarte hun.

– Hun kaver seg opp av og til, og jeg prøver å holde meg unna, sa Laundrie.

Forholdet ble ikke anmeldt av politiet.