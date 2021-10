Manchester United - Atalanta 3-2

Nok en gang ble det dramatisk for Manchester United, og som mot Villarreal ble Cristiano Ronaldo avgjørende mot slutten.

Men det satt langt inne, for United var i grisetrøbbel til pause da Atalanta ledet med to mål.

Ole Gunnar Solskjær kunne til slutt puste lettet ut for tre viktige poeng i kampen om avansement. Kristiansunderen har vært i hardt vær etter en rekke svake resultater den siste tiden.

– Jeg synes jeg så en lettet nordmann nede på sidelinjen, sa Brede Hangeland fra Old Trafford.

Til pause ble United-spillerne buet av banen, men det var snudd etter kampen da Solskjær applauderte til supporterne.

– Jeg tror det gjelder både for fansen og spillerne at de fortsatt trodde på at de kunne vinne kampen. Jeg har alltid tro på disse spillerne og at de kan snu kampen, sier Solskjær til TV 2.

– Ingen grunn til å friskmelde United

Selv om United-fansen gikk smilende hjem etter en vanvittig snuoperasjon, er det ting å ta tak i for klubben.

For tolvte gang på rad slapp Manchester United inn mål på Old Trafford. Panelet i TV 2s Champions League-målshow mener fortsatt det er store utfordringer i United-laget.

– Et B-lag fra Atalanta skal slås. Det er et minimum, men det er måten det skjer på som gjør det til en episk kamp. Men det er ingen grunn til å friskmelde United etter dette, slår Simen Stamsø-Møller fast.

Morten Langli stemmer i.

– Overhodet ikke. Dette gjenspeiler det som har skjedd de siste ukene. De er sjeldent gode i 90 minutter, og det blir kaoskamper der de er avhengig av enkeltmannsprestasjoner. De møter et sterkt redusert lag, men de har maksnivået, matchvinnertypene og bredden i stallen - veldig mye er på plass for å danne et topplag.

Nå venter store tester for rødtrøyene. Først kommer Liverpool på besøk, før Manchester City, Tottenham og Chelsea står på motsatt banehalvdel i løpet av de neste ukene.

– De er ikke i nærheten av å være på nivå med de beste lagene i Europa. Det gjelder å stable solide prestasjoner på rekke og rad, og ikke hele tiden komme bakfra og slippe inn mål, sier Langli.

Åpner opp

Erik Thorstvedt mener seieren likevel har stor verdi for Solskjær.

– De har evnen til å komme tilbake. De setter seg i en situasjon at de er nødt til det, men gjør det likevel. Det er verdifullt, og det gir denne klubben, fansen og spillerne noe helt annet, for ellers hadde helvetet vært løs, sier Erik Thorstvedt.

– Det fortjente spillerne. Solskjær setter opp laget, men de må ta med seg vilje og energi ut på banen. Det var tafatt før pause. De kom ut som et annet lag og Solskjær gjorde gode bytter. Han fikk lønn for strevet, sier Brede Hangeland fra Manchester.

Til TV 2 snakket Solskjær om hvordan de siste ukene har vært i en periode med varierende resultater.

– Jeg liker ikke å tape kamper. Jeg får ikke med meg alt som blir sagt. Jeg hører på de som er viktig og det er klubben. Jeg har en god dialog med dem. Det er viktig at vi holder alt bråket utenfor. Spillerne er en fantastisk gjeng å jobbe med, vi har hatt noen fine åpne ærlige ord etter Leicester-kampen.