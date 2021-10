Person sendt til sykehus etter en trafikkulykke

Skadeomfanget er ukjent for politiet, men sier det har vært høy energi inn i bildet.

Politiet har rykket ut etter en melding om en trafikkulykke ved Bøylestadveien i Froland kommune.

Kun en bil med fører skal være involvert, ifølge operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt.

Videre legger han til at politiet ikke har oversikt over sjåførens skadeomfang per nå, men det skal være snakk om store materielle skader.

– Det har vært høy energi inn i bildet, og enheten på stedet melder om store materielle skader. Fører har blitt fraktet til sykehus av ambulanse, opplyser Waage.