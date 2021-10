Skadesmell for Chelsea - to stjernespisser måtte gi seg

Chelsea - Malmö 4-0

Det ble en komfortabel kveld for Chelsea mot Malmö i Champions League, men det var ikke uten en kraftig bismak.

Kraftpluggen Romelu Lukaku skaffet Chelsea straffe på stillingen 1-0, men ble liggende med smerter etter å ha landet på ankelen sin.

Se Lukaku vri seg i gresset i videovinduet øverst!

Jorginho var sikker og økte ledelsen, men verre gikk det med Lukaku.

Den tidligere Manchester United-spissen prøvde, men var sjanseløs og måtte gå av banen til fordel for Kai Havertz etter 24 minutter.

Like før pause ble Chelsea-manager igjen nødt til å gjøre endringer.

Timo Werner måtte sette seg ned i gresset etter å ha pådratt seg en strekk. Også han måtte sette seg på benken.

– Det kan fort være noen uker ute. For et Chelsea-lag som har slitt med å score i senere tid har dette vært en dyr omgang. Nå blir det litt tynnere med alternativer for Thomas Tuchel, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Werner ble erstattet av Callum Hudson-Odoi.

Chelsea hadde uansett få problemer med Jo Inge Berget og Malmö, og vant 4-0. Jorginho scoret på to straffer, mens Andreas Christensen opp med sin første Chelsea-scoring. Også innbytter Havertz scoret for blåtrøyene.