Ronaldo den store helten etter ellevill snuoperasjon

Pipekonserten runget ut over Old Trafford da spillerne gikk til pause. I andreomgang sendte Cristiano Ronaldo supporterne til himmels.

Manchester United-Atalanta 3-2 (0-2)

Ole Gunnar Solskjær og spillerne fikk en marerittstart på kampen mot italienske Atalanta. Da lagene gikk til pause ledet gjestene 2-0.

På sosiale medier haglet kritikken mot spillerne og Solskjær. På Old Trafford var det pipekonsert fra enkelte deler av tribunene.

– Et episk drama på Old Trafford

Men det som skjedde etter pausen blir trolig ikke glemt med det første blant de som hadde tatt turen til Old Trafford onsdag kveld.

De ble nemlig vitne til et lite mirakel.

Ti minutter før slutt satte Cristiano Ronaldo inn målet som sørget for at snuoperasjonen var et faktum.

– Han har hovedrollen på Old Trafford nesten hver eneste gang. Dette er klassisk Cristiano Ronaldo, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Når man har kniven på strupen er Ronaldo mannen å stole på, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller etter kampen.

– Dette ble en magisk kveld de vil huske lenge, sa Erik Thorstvedt da spillerne jublet for seieren.

Solskjær åpnet opp om kritikken overfor TV 2

Da Solskjær gikk mot garderoben etter førsteomgang var det tendenser til buing og piping fra tribunen. Likevel svarte nordmannen med å klappe opp til de trofaste supporterne som sang og støttet laget på vei inn i garderoben.

– Både for supporterne og spillerne var det viktig at de fortsatt trodde det var mulig å vinne denne kampen. Jeg har alltid tro på spillerne her. De kan snu en kamp med mentaliteten og innstillingen de har. Det var viktig å si dette til publikum også, siden det var litt tendenser til buing, sier Solskjær til TV 2.

De siste ukene har flere stilt kritiske spørsmål til om Solskjær er riktig mann til å lede Manchester United videre. Etter å ha tapt 2-4 mot Leicester i helgen ble det ikke mindre kritikk.

– Jeg liker ikke å tape kamper. Jeg får ikke med meg alt som blir sagt og skrevet. Jeg hører på de som er viktige og det er klubben. Vi har en god dialog og det er viktig at vi holder alt det bråket utenfor, sier Solskjær til TV 2.

Etter kampen var United-sjef Ole Gunnar Solskjær opptatt av å forsvare kveldens helt. Cristiano Ronaldo har de siste ukene måtte tåle kritikk for arbeidsinnsats og holdninger på banen.

Det håper Solskjær det er en slutt på nå.

– Dersom noen ønsker å kritisere Ronaldo for jobben han legger ned eller holdningen hans. Bare se på denne kampen, se hvor mye han løper, sier Solskjær etter kampen.

– Dette kommer til å bli husket som en magisk kveld, sier United-sjefen.

Marerittåpning for Manchester United

Manchester United startet kampen friskest, men det var gjestene som skulle få slippe jubelen løs først.

I ekte Atalanta-stil kom Davide Zappacosta seg løs på høyresiden. Backen avanserte og sendte ballen inn foran mål. Der Mario Pasalic enkelt sette inn åpningsmålet.

Men vondt skulle bli til verre for United.

Vaktene ligger strødd etter dette

28 minutter var spilt da italienerne fikk hjørnespark. Ballen ble svingt inn foran mål og Demiral steg til værs. Luke Shaw så ut som en skolegutt i det tyrkeren stanget inn kampens andre mål.

– Hfår gå opp fire meter fra målet uten at noen har kroppskontakt med ham. Fri heading rett foran mål, utilgivelig, var dommen til ekspertkommentator Brede Hangeland.

– 0-2 til pause er kritisk, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Rashford tok ansvar

Her knuser Demiral United-spillerne

Manchester United gikk rett i strupen på Atalanta etter pause. Først fikk Cristiano Ronaldo en gedigen mulighet, men alene med keeper sviktet portugiseren.

Men det tok ikke lang tid før United var frempå igjen. Bruno Fernandes vartet opp med en fantastisk gjennombruddspasning, og alene med keeper var Marcus Rashford sikker.

– Han scoret det første målet under Ole Gunnar Solskjær, og nå scorer han et av de viktigste, utbrøt Øyvind Alsaker.

Snuoperasjon på Old Trafford

Rashford tenner Uniteds håp

Manchester United så ut som et helt annet fotballag i andreomgang, men da United nærmet seg sitt andre mål, kontret plutselig gjestene. To vanvittige redninger fra David de Gea sørget for at italienerne ikke scoret sitt tredje mål.

De bommene skulle bli dyre for Atalanta.

Få minutter senere ble ballen svingt inn i boksen deres. Ved bakerste stolpe stod Harry Maguire helt mutters alene. Midtstopperen viste god avslutningsteknikk da han la ballen vakkert i nærmeste hjørne. United var tilbake.

Fem minutter senere smalt det igjen. Cristiano Ronaldo hadde brukt store deler av kampen på å slå ut med armene og lage sure ansiktsuttrykk.

Men da det gjaldt som mest, steg stjernen frem. Ronaldo steg til værs og stanget inn målet som sørget for at United ledet for første gang i kampen.

– Han har hovedrollen på Old Trafford nesten hver eneste gang, Cristiano Ronaldo, utbrøt Alsaker.