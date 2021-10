Pia (29) ble nektet livmorhalsprøve da hun var 19 år – hadde kreft

Tirsdag døde Ida Øye Bjørkevold (28) etter å ha levd med uhelbredelig livmorhalskreft siden hun var 23 år gammel. Øye Bjørkevold drev Instagram-kontoen @kreftutenfilter, der hun åpenhjertig delte om livet som uhelbredelig kreftsyk.

Da Øye Bjørkevold først fikk diagnosen, hadde hun allerede vært hos en lege som ikke ville ta livmorhalsprøve av henne, fordi legen mente hun uansett var for ung til å ha livmorhalskreft. Det viste seg likevel å være tilfelle.

For Pia Lisand (29) ble historien om Ida en vond påminnelse om hennes egen erfaring med livmorhalskreft, og leger som avfeide uregelmessige blødninger og underlivssmerter med at det ville gå over av seg selv.

– Men det gjorde det ikke. Leger kan mye om kropp, men jeg kjenner min egen kropp best. Den har jeg hatt siden jeg var født, og jeg skjønte godt at noe var galt, forteller Lisand.

Ble nektet celleprøve

Da hun var 19 år gammel, dro hun til legen fordi hun merket at noe ikke var som det skulle. Hun hadde uregelmessige blødninger og smerter, så legen henviste henne videre til en gynekolog. Men gynekologen nøyet seg med en kjapp undersøkelse og sa at alt så fint ut.

Lisand lurte på om han ikke skulle ta noen prøver, men gynekologen sa at det ikke var nødvendig, og at hun uansett ikke var gammel nok til at det kunne være livmorhalskreft. Hun ble derfor sendt hjem uten svar på hva som kunne være galt.

GOD STØTTE: Da Pia fikk påvist kreft skaffet hun seg hunden Balto. Han ble en viktig oppmuntring, og ga Pia en grunn til å orke å stå opp. Foto: Frode Sunde / TV 2

Et halvt år senere bestemte hun seg for å prøve igjen, og dro til en privat gynekolog på eget initiativ. Heller ikke denne gynekologen mente det kunne være kreft, men det ble likevel tatt en livmorhalsprøve.

Prøven påviste grove celleforandringer, som viste seg å være en kreftsvulst. Da var Lisand 20 år gammel - fem år yngre enn laveste alder for å være inkludert i livmorhalsprogrammet.

Historien til Pia ble først omtalt av organisasjonen Ung Kreft.

Fakta om livmorhalskreft og celleforandringer Norske helsemyndigheter anbefaler alle kvinner mellom 25 og 69 år å ta livmorhalsprøve regelmessig.





Livmorhalsprøven, også kalt celleprøve, kan avdekke alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft.





Formålet er å redusere antall tilfeller og dødeligheten av livmorhalskreft.





Infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV) har vist seg å være en viktig faktor for utvikling av livmorhalskreft. Det finnes over 100 typer av HPV, men bare noen få av disse utgjør økt risiko for kreft i livmorhalsen.





Viruset smitter ved seksuell kontakt og omtrent 70 prosent av alle kvinner blir smittet i løpet av livet. Blant disse klarer kroppen å kvitte seg med viruset i 90 prosent av alle tilfellene.





Rundt 10 prosent får celleforandringer som må behandles, men bare én prosent utvikler livmorhalskreft.





Det skilles mellom CIN 1, CIN 2 og CIN 3, der CIN 3 kjennetegner de mest alvorlige celleforandringene.





Dersom det avdekkes grove celleforandringer (CIN 3) blir kvinnen henvist til sykehus for konisering. Konisering er et mindre inngrep der kirurgen fjerner en liten del av livmorhalsen der celleforandringene sitter. Kilder: Oslo Universitetssykehus og Livmorhalsprogrammet

– Ikke behov for livmorhalsprøve

Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier hensikten med livmorhalsprogrammet ikke er å oppdage kreft, men å behandle forstadier til kreft, før de utvikler seg videre.

Dersom en ellers frisk jente på eksempelvis 21 år ber om livmorhalsprøve, sier Kvittum Tangen at fastlegen vil snakke med henne og forklare hvorfor det ikke er behov for en celleprøve av livmorhalsen.

– Det viktige er å finne ut om hun har symptomer som trenger videre undersøkelser. Det er ikke lett å selv vurdere hvilken sykdom symptomer kan være et tegn på, noen ganger kan underlivsplager skyldes helt andre sykdommer, som infeksjoner eller endokrinologiske sykdommer.

Endokrinologiske sykdommer er betegnelsen på sykdommer som rammer organer som produserer hormoner, som for eksempel eggstokker hos kvinner.

KRITISK: Marte Kvittum Tangen er leder allmennlegeforeningen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ikke pasientens rett

Hun mener det er fastlegen selv som må vurdere hvilke prøver, undersøkelser og medisiner det er behov for ut fra en vurdering av pasienten.

– Det kan aldri bli slik at det er rettigheter som pasienten selv kan bestemme over. Selvsagt må vi snakke godt sammen og finne de beste løsningene. Det er aldri lurt å ha regler som gjelder for absolutt alle uansett, det må være rom for skjønn, sier foreningslederen.

Fordi unge jenter under 25 år veldig sjelden får livmorhalskreft, mener hun at screeningprogrammet ikke bør utvides.

– Unge kvinner har ofte mange seksualpartnere og dermed økt risiko for HPV-infeksjoner. Men bare rundt én prosent av de som er smittet utvikler kreft, forteller Kvittum Tangen.

– Stå der til de tar den

Pia Lisand frykter at andre unge jenter lar seg skremme av leger som sier nei til prøve av livmorhalsen, fordi de er «for unge» til å ha kreft. Kvinner fra 25 år og oppover blir oppfordret til å ta livmorhalsprøve, mens de under kan oppleve å bli avvist av fastlegen når de ber om det.

– Det å ha problemer i underlivet er så tabubelagt, at for veldig mange er det vanskelig bare å gå til en gynekolog og få en undersøkelse. Så når man blir avvist kan det være ganske vanskelig å gå på nytt, sier Lisand.

29-åringen mener alle leger og gynekologer burde ta alle pasienter på alvor, uavhengig av alder, dersom de opplever at noe er galt.

TABU: Lisand tror mange unge kvinner opplever underlivsplager som tabubelagt. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg syns det burde være en standard at om man spør, så får man det. Ellers handler det om flaks og uflaks. Du har allerede uflaks om du har grove celleforandringer, men når du i tillegg har uflaks med legen blir det veldig feil, sier Lisand.

Hun oppfordrer alle til å sjekke seg regelmessig, også selv om man er under 25 år, dersom man merker at noe ikke er som det skal.

– Hvis legen sier nei, så ikke gi deg. Stå der til de tar prøven, oppfordrer Lisand.

Bekymret

Organisasjonen Ung Kreft arbeider for at kreftrammende mellom 15 og 35 år skal ha det bra. Daglig leder i Ung Kreft, Annika Fallsen Huhtala, er bekymret for at ikke unge blir tatt på alvor når de kommer til legen med alvorlige symptomer, nettopp fordi det er sjelden at unge får kreft.

– Dessverre hører jeg om for mange tilfeller der unge kreftrammede har blitt sendt hjem fra fastlegen med alvorlige symptomer, opptil flere ganger. Selv om det er sjeldent å få kreft i ung alder, er det viktig at man undersøker sykdomstegn grundig, sier Fallsen Huhtala.

– IKKE VENT: Daglig leder i Ung Kreft, Annika Fallsen Huhtala, ber alle unge som opplever symptomer om å dra til legen og sjekke seg. Foto: Privat

Hun sier det trolig er liten grunn til å ta livmorhalsprøve av jenter under 25 år, dersom de ikke har symptomer.

– Med tanke på at HPV-vaksinen virker svært forebyggende, ser det ikke ut til at det er nødvendig å ta celleprøve på unge kvinner som føler seg helt friske, sier hun.

– Ikke vent

For de som merker at noe ikke er som det skal, er beskjeden likevel tydelig:

– Det er kjempeviktig å be om en celleprøve dersom du har uforklarlige blødninger, smerter eller lignende. Ikke vent! Undersøk det med en gang, oppfordrer organisasjonslederen.

Fallsen Huhtala understreker at det gjelder også for de under 25 år som opplever symptomer, selv om de ikke er inkludert i screeningprogrammet.

– Det er viktig at du, uansett alder, får ta de nødvendige undersøkelsene for å avdekke hva det er, også celleprøve.

Overbehandling

Overlege og forsker ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Sveinung Wergeland Sørbye, understreker at en livmorhalsprøve er en screeningprøve, ikke en diagnostisk prøve.

Derfor vil ikke en slik prøve hos kvinner med symptomer på livmorhalskreft være tilstrekkelig – de må utredes hos gynekolog.

Wergeland Sørbye påpeker at prøvene også har begrenset senitivitet, men fordi det vanligvis tar 10-15 år fra HPV-smitte til man utvikler livmorhalskreft, vil man i den perioden ha flere muligheter til å fange opp forstadier hos kvinner som følger screeningprogrammet.

FORSKER: Sveinung Wergeland Sørbye er overlege og forsker ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Han mener ikke det er hensiktsmessig å teste kvinner under 25 år, og peker på det som overbehandling.

– Det er dårlig medisin å ta en screeningprøve fra en kvinne uten symptomer som ikke er i screeningalder. Unge kvinner har ofte forbigående HPV-infeksjoner og forbigående celleforandringer, mens risikoen for livmorhalskreft er lav, forteller overlegen.

Reduserer risikoen med 70 prosent

For statistikken er i utgangspunktet på de unges side. I gjennomsnitt får kun mellom 3 og 6 kvinner under 25 livmorhalskreft hvert år, og Wergeland Sørbye antar tallet vil synke videre etter hvert som flere kvinner under 25 år har fått HPV-vaksine.

Det første årskullet med jenter som fikk HPV-vaksine i 2009 blir 25 år i 2022. Det vil si at i løpet av 2021 vil alle kvinner under 25 år ha fått tilbud om vaksine.

– Blant HPV-vaksinerte jenter forventes det at forekomsten av livmorhalskreft reduseres med 70 prosent, i noen studier 90 prosent. Med 70 prosent reduksjon vil tallet på 3-6 tilfeller reduseres til 1-3 tilfeller per år, forteller Wergeland Sørbye.

Han mener derfor det vil gi enda mindre grunn til å ta livmorhalsprøve av kvinner under 25 år – med mindre de har symptomer, slik Pia Lisand opplevde.

Vil adoptere

For Pia Lisand har i mange år gått med til sinne og frustrasjon over gynekologen som ikke tok livmorhalsprøven av henne. Hun tror ikke kreften hadde vært unngått selv om hun hadde fått sjekket det i tide, fordi den utartet seg så hissig - men det kan hun aldri vite sikkert.

– Nå er jeg bare veldig opptatt av at alle bør gå og ta en celleprøve. Dette burde ikke skje med noen, sier Lisand.

MED BALTO: Hunden Balto gjorde hverdagene lysere da hun hadde kreft. Nå håper hun på ytterligere familieforøkelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun har valgt å legge sinnet bak seg, og har gått over til å akseptere at ting ble som de ble. Da hun var 20 år fikk legene operert bort svulsten, men på grunn av hyppige tilbakefall med grove celleforandringer måtte hun i 2019 fjerne livmoren.

To år senere ser livet likevel lyst ut. Lisand har gått fra å være sykemeldt i fem år, til å jobbe fulltid. Nå er hun og ektemannen er i gang med adopsjonsprosess og håper å etter hvert bli foreldre.

– Jeg var sint i mange år, men sinnet har sluppet taket. Nå har endelig livet begynt igjen.