Frykter at hundrevis vil dø

I grenseområdene øst i Polen skjer det mystiske ting, og varaordfører Konrad Sikora liker det ikke.

Det stadig økende antallet militærlastebiler som rumler gjennom byen hans døgnet rundt har begynt å dekke til nummerskiltene sine. Og en to kilometer bred stripe langs grensen til Hviterussland er blitt sperret av for uvedkommende.

Det er nesten som om de vil skjule noe, sier Sikora mens han leder oss gjennom nesten folketomme gater i retning brannstasjonen i Michalowo.

Det han vil vise frem er landsbyens humanitære sinnelag, midt oppe i det mange frykter kan bli en flyktningekatastrofe.

OPPGITT: Viseborgermester Konrad Sikora er oppgitt over polske myndigheters håndtering av flyktningkrisen. Foto: Aage Aune, TV 2.

– Dette er varelageret vårt. Her får vi inn hjelpesendinger fra hele Polen. Det kommer nye lass hver eneste dag, sier varaordføreren stolt.

Pingpong

Michalowo er blitt en liten sensasjon i Polen etter at de lokale myndighetene begynte innsamlingsaksjon for å hjelpe migrantene på grensen.

For dette er mennesker landets regjering ikke vil vite av.

I tusentall sitter de og venter på en sjanse til å ta seg gjennom piggtråden polske soldater har satt opp.

Hvis de blir tatt blir de, i henhold til en ny lov vedtatt av det polske parlamentet, jaget rett tilbake.

– Der venter hviterussiske soldater med våpen og forlanger at de skal dra tilbake til Polen. Det blir litt som en pingpong-kamp mellom Polen og Hviterussland, sier Sikora oppgitt.

Han mener regjeringen i Warszawa nå bør få øynene opp for det som skjer og bygge flyktningleirer i stedet for å håpe at problemet forsvinner av seg selv. For nå setter den barske vinteren snart inn i de polske skogene.

– Dette vil ende med tragedie. Hvis ingen gjør noe snart, vil vi når våren kommer ha hundrevis med lik ute i skogene her, sier han til TV 2.

Strengt forbudt

TV 2s team forsøkte onsdag å ta seg inn til grensen for å observere situasjonen med egne øyne. Omlag to kilometer unna, ble vi stoppet av tungt bevæpnet politi og jaget tilbake, uten noen nærmere forklaring.

Den såkalte sikkerhetssonen er i virkeligheten satt opp for ikke å ha vitner til grusomhetene som skjer der, mener Marysia Zlonkiewicz som er talsperson for «Grensegruppen», en sammenslutning av frivillige som ønsker å hjelpe migrantene.

– Dette kan definitivt kalles en humanitær krise. Og vi hjelpearbeidere tror at hvis vi ikke snart får slippe inn i den forbudte sonen, vil likene begynne å hope seg opp, sier Zlonkiewicz til TV 2.

FRIVILLIG: Marysia Zlonkiewicz er talskvinne for en sammenslutning av frivillige organisasjoner som forsøker å hjelpe flyktningene. Foto: Aage Aune, TV 2.

Men til tross for det massive vaktholdet, klarer noen å snike seg inn i Polen og videre til Tyskland. Og det er disse menneskene "Grensegruppen" nå fokuserer på.

Migrantene har gjennom sitt nettverk fått opplyst hvordan de kan kontakte de polske frivillige, og de gir oftest lyd fra seg om natten når de er gått tom for mat, vann og medisiner.

Natt til torsdag gikk alarmen igjen. En gruppe på 30 irakere, deriblant 16 barn og en høygravid kvinne, satt våte, utmattede og sultne i en avsidesliggende myr og trengte hjelp.

– Hele aksjonen varte i seks timer. Dette var det tyngste av våre inngrep så langt. Vi har aldri sett noe liknende i våre yrkesaktive liv, skriver legene som kom dem til unnsetning på Facebook.

Mange tusen vil inn

Polen og de baltiske landene beskylder Hviterusslands diktator Aleksandr Lukasjenko for å ha startet flyktningkrisen, som hevn for sanksjonene EU innførte mot landet i mai.

UNNTAKSTILSTAND: I løpet av det siste året har et hurtig økende antall migranter oversvømmet grensa mellom Hviterussland og Polen. Det har ført til unntakstilstand og presseforbud langs den 480 kilometer lange grensa. Lokale organisasjoner og vanlige folk vil hjelpe de nødstilte, regjeringen i Polen vil sende alle tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer UNNTAKSTILSTAND: I løpet av det siste året har et hurtig økende antall migranter oversvømmet grensa mellom Hviterussland og Polen. Det har ført til unntakstilstand og presseforbud langs den 480 kilometer lange grensa. Lokale organisasjoner og vanlige folk vil hjelpe de nødstilte, regjeringen i Polen vil sende alle tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer UNNTAKSTILSTAND: I løpet av det siste året har et hurtig økende antall migranter oversvømmet grensa mellom Hviterussland og Polen. Det har ført til unntakstilstand og presseforbud langs den 480 kilometer lange grensa. Lokale organisasjoner og vanlige folk vil hjelpe de nødstilte, regjeringen i Polen vil sende alle tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer UNNTAKSTILSTAND: I løpet av det siste året har et hurtig økende antall migranter oversvømmet grensa mellom Hviterussland og Polen. Det har ført til unntakstilstand og presseforbud langs den 480 kilometer lange grensa. Lokale organisasjoner og vanlige folk vil hjelpe de nødstilte, regjeringen i Polen vil sende alle tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer UNNTAKSTILSTAND: I løpet av det siste året har et hurtig økende antall migranter oversvømmet grensa mellom Hviterussland og Polen. Det har ført til unntakstilstand og presseforbud langs den 480 kilometer lange grensa. Lokale organisasjoner og vanlige folk vil hjelpe de nødstilte, regjeringen i Polen vil sende alle tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer UNNTAKSTILSTAND: I løpet av det siste året har et hurtig økende antall migranter oversvømmet grensa mellom Hviterussland og Polen. Det har ført til unntakstilstand og presseforbud langs den 480 kilometer lange grensa. Lokale organisasjoner og vanlige folk vil hjelpe de nødstilte, regjeringen i Polen vil sende alle tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer

Etter først å ha ankommet med fly fra Midtøsten, nærmest gjeter hviterussiske soldater migrantene bort til grensen, og forteller dem hvordan de best kan komme over til nabolandene, blir det hevdet.

Blir migrantene stoppet og sendt tilbake, forlanger hviterusserne at de skal prøve igjen.

– Siden vi ikke slipper inn i grenseområdet, kan vi bare anslå hvor mange mennesker det dreier seg. Men vi tror det er flere hundre på polsk side og mange tusen på hviterussisk side av grensen, sier Zlonkiewicz i Grensegruppen.

Polens flyktningpolitikk blir nå kritisert både på hjemmebane og av EU-politikere. Samtidig er også nabolandene, spesielt Tyskland oppmerksomme på at en ny flyktningbølge lik den vi så i 2015 kan stå for døren og at polakkene så langt har klart å holde situasjonen under kontroll.

I Tyskland har tallet på asylsøkere økt med hele 35 prosent i forhold til fjoråret og tyske myndigheter tilbyr nå å sende soldater til Polen for å hjelpe til med å bevokte grensen.

TV 2 har forsøkt å kontakte Polens grensevakttjeneste for å få en kommentar på situasjonen i grenseområdene, men har ikke fått svar på vår henvendelse.