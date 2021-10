Farmen-Herman reagerer: – Du kan se hvor hyklersk denne gården er

GOD KVELD NORGE (TV2): Herman Herberth Herding (24) beskylder de andre deltakerne på Farmen for å stjele sjokoladekakerøre, og kaller de for hyklere.

Under tirsdagens episode av Farmen var en av oppgavene i ukesoppdraget å bake en sjokoladekake, som de skal servere til gjester på gården.

I slutten av episoden, er det flere av deltakerne som koser seg med sjokoladekakerøre. Dette får Herman Herberth Herding til å reagere.

Hyklersk

– Når Rob og jeg tar noen egg fra fellesskapet, da er det stjeling. Men når disse jentene sitter og gomler i seg sjokolade, da er det ikke stjeling. Du kan se hvor hyklersk denne gården er, sier Herding i tirsdagens episode.

Til God kveld Norge, sier han at han ikke tok seg nær av at de andre deltakerne kommenterte stjelingen hans av egg, og at han var fullt klar over hva han holdt på med.

– Jeg visste at folk kom til å bli sure. Jeg gjorde det fordi jeg synes det var gøy. Jeg ble ikke lei meg fordi de andre sa det var stjeling, det visste jeg. Men jeg synes bare det var morsomt at de andre også gjorde det, sier Herding til God kveld Norge.

– Han kan ta seg en bolle

Flere av de andre deltakerne God kveld Norge har pratet med, mener klart og tydelig at dette ikke var stjeling.

– Jeg tenker det bare er tull. Da vi spiste sjokolade, så var det røren som var til overs etter at vi lagde kaken, forteller Tonje Frigstad (21) til God kveld Norge.

– Det var sånn at alle kunne komme å spise av den. Det er noe annet enn å ta egg. Det at han sier det, da tenker jeg han kan ta seg en bolle, sier Frigstad videre.

Mener de ikke stjal

Anette Svendsen (40) som er en av utfordrerne i denne sesongen, sier at hun er enig med Frigstad i at tirsdagens hendelse ikke kan kalles for stjeling.

– Jeg vet ikke hva han mener, det er ironisk at han skal kommentere det. Jeg skjønte ikke hva han mente med den sammenligningen, forteller Svendsen til God kveld Norge.

– Vi hadde laget ferdig kaka, og de andre hadde lagt seg. Vi hadde ikke stjålet. Det kom noen flere folk etter hvert, det var ikke noe som var hemmelig, forteller hun videre.

Grethe Enlid (49) kan også bekrefte det Frigstad og Svendsen sier, og forteller at hun opplevde det som et veldig hyggelig øyeblikk.

– Jeg kommenterte det faktisk til en av de andre deltakerne i sted, at jeg synes det var morsomt at han sa det. Alle som ville smake av den fikk det, så det synes jeg ikke er hyklersk, forteller Enlid til God kveld Norge.

– Det er ikke stjeling fra fellesskapet, det var en gode. Det var faktisk et veldig koselig øyeblikk, forteller hun videre.

– Han har helt rett

Ei som er helt uenig med de andre deltakerne, er Heidi Persdatter Greiner Haaker (55). Hun har blitt god venn med Herding under oppholdet, og støtter hans utsagn om å kalle hendelsen for hyklersk.

– Jeg er veldig enig med Herman. Greia er at de andre gjør akkurat det samme. Han har helt rett, sier Heidi Persdatter Greiner Haaker (55).

– Når jentene sitter og gjør det der sammen rundt et bord, da er det liksom greit. Men når de sniker til seg egg, da er det ikke greit. Vi renvasker på en måte hverandre når vi sitter og deler, forteller hun videre.