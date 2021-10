Piqué tok ansvar da angrepsspillerne sviktet

Gerard Piqué (34) sørget for Barcelonas første seier i Champions League denne sesongen.

Barcelona-Dynamo Kiev 1-0 (1-0)

Null poeng, null mål og seks innslupne. Det var Barcelonas fasit før Champions League-gruppespillets tredje kamp.

– Når man ser på tabellen er det skrekkelig. Hvem hadde trodd det om Barcelona, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller før kampen.

Dermed var onsdagens oppgjør mot Dynamo Kiev en skjebnekamp for spanjolene.

Det ble ikke en målfest, men tafatte ukrainere gjorde det ikke vanskelig for Barcelona-spillerne. Det var nok av sjanser, men spissene bommet gang på gang. Til slutt var det veteran-stopper Gerard Piqué som måtte ta ansvar.

– For noen viktige poeng dette fort kan være. Ett poeng i denne kampen hadde vært fullstendig krise, var dommen til TV 2s kommentator Endre Olav Osnes etter kampen.

Ringrev tok ansvar da angrepsspillerne sviktet

Barcelona skapte flere farligheter i førsteomgang, men det skulle ta litt tid før nettkjenningen kom.

Både Luuk de Jong og Sergiño Dest brente store muligheter. Dermed stod lagets veteran og lederstjerne frem. Gerard Piqué lurte seg bak forsvaret til Dynamo Kiev og kunne enkelt skli inn kampens første mål.

Ukrainerne hadde forsvart seg heroisk, men noen få sekunder med uoppmerksomhet var det som skulle til for at Barcelona tok ledelsen.

– Det er Piqué som tar ansvar, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

HARDT PRESSET: Ronald Koeman har fått en brutal start på livet som Barcelona-sjef. Foto: Lluis Gene

Full kontroll

Barcelona hadde få problemer med å holde ukrainerne unna målet sitt i andreomgang, men slet også selv med å skape de store sjansene.

Sergio Aguero fikk muligheten de siste 15 minuttene, men argentineren klarte ikke å notere seg for et mål.

Seieren sørger for at drømmen om sluttspillet lever for Barcelona, men de er fortsatt bak både Bayern München og Benfica, som møtes senere onsdag kveld.

Seieren gir trolig likevel litt ro inn mot helgens storoppgjør.

Søndag er det nemlig duket for sesongens første El Clásico.