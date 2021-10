29-åring krever erstatning fra Oslo kommune etter stupeulykke

Nyland er ikke den eneste som har havnet i en lignende ulykke i området de siste årene. I 2018 døde en person etter å ha nattbadet på Sørenga.

Før 29-åringens ulykke var det satt opp «grunt vann»-plaketter i området. Etter ulykken satt kommunen opp enda flere tilsvarende skilt. Nyland mener imidlertid at skiltingen er for lite synlig.

– Det er ikke deres feil at jeg stupte, men man kunne forebygget mye bedre slik at man unngår ulykker der. Jeg kommer til å kjempe med nebb og klør for at de sikrer stedet bedre, sier han til Avisa Oslo.

I september sendte han, sammen med advokat Christian Lundin, et brev til kommunen. De mener kommunen er erstatningsansvarlig overfor Nyland.

Kommunen er blitt bedt om å ta stilling til ansvarsspørsmålet, men sier de ikke kan kommentere en pågående juridisk prosess.

– Dette er en veldig lei ulykke som vi tar på alvor. En ulykke er alltid en for mange. Det har hele tiden vært skilt på bryggekanten som advarer om at vannet er grunt og at det er forbudt å stupe fra kanten. I lys av ulykken ble det, som et umiddelbart strakstiltak, montert opp enda flere av disse skiltene for å øke synligheten, sier Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, til AO.

(©NTB)