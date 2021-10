Mourinho på plass i Bodø: – Jeg er glad for å være her

Onsdag kveld landet den italienske storklubben AS Roma og manager José Mourinho på Bodø Lufthavn. Torsdag gjester de Aspmyra stadion og Bodø/Glimt i Conference League.

– Jeg er glad for å være her. Jeg har aldri vært med et lag til Norge tidligere, men jeg vet at denne byen er glad i fotball. Bodø er en vakker by, og jeg er veldig glad for å være her, sier han via en tolk.

Det italienske laget trente i Roma før avreise til Nordland, men spillerne tok en rask tur på stadion.

– Fotball er vintersport. Det er en sport for de som elsker fotball. Vi må spille i disse forholdene, og det er en fordel for Glimt. Jeg håper ingen blir skadet, men la oss nyte det, sier Mourinho til TV 2.

Mourinho la selv ut en video på Instagram av snøstormen.

«Kaldt? Vind? Kunstgress? Hvem bryr seg, la oss spille og gi folket hva de elsker - fotball», skrev han.

I 1997 ble Chelsea slått av Tromsø på Alfheim stadion i en ordentlig snøvær. Mourinho ble spurt om han hadde hørt om den kampen.

– Nei, sa han smilende.

– Enorm forskjell

Mourinho har studert Bodø/Glimt på forhånd.

– Det er et bra organisert lag. De har fire poeng, og det må det være en grunn til, sier den tidligere Chelsea-, Real Madrid-, Tottenham- og Manchester United-manageren.

– De har en stabil måte å spille på, og de kommer sannsynligvis til å spille som de pleier. Jeg forventer ikke noe annet, sier han.

Han fikk også spørsmål om det å spille på kunstgresset på Aspmyra.

– Det er enorm forskjell på gress og kunstgress. Værforholdene er også veldig utfordrende. Vi har flere skadde spillere som vi ikke vil sjanse å bruke på grunn av underlaget.

FOTOGRAFERER: Mourinho er facinert over været i Bodø. Foto: Roy Arne Salater

– Man må beundre ham

Den norske seriemesteren fra forrige sesong har fire poeng, mens det italienske hovedstadslaget har seks poeng så langt.

Det italienske stjernegalleriet ble møtt i et skikkelig ruskevær. Tidligere onsdag skapte vind og nedbør problemer på flyplassen i Bodø. Ifølge Avinors oversikt va det flere fly som ble forsinket, samt en avgang fra Leknes som ble innstilt i morges.

Tidligere onsdag møtte Bodø/Glimt-trener pressen, og sa følgende om portugiseren.

– Mourinho er en type. Man må beundre ham. Han er en av de mest meritterte managerne i fotballen. Det er detaljer i spillet som kan fascinere, men jeg er nok en trener som angriper mer. Vi har en tendens til å plassere trenere i bås. Jeg lar meg inspirere av veldig mange, men jeg har nok andre trenere jeg ser litt mer til enn Mourinho, sier Knutsen, før han navngir sine største inspirasjonskilder.

– Hvis Mourinho er «The special one», hvem er du?

– «The normal one» er tatt, så det får bli «The pretty one», gliser Knutsen.