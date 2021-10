Fyllingsgraden i norske vannmagasiner på sitt laveste siden 2006

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner var i uke 41 på 67,5 prosent. Det er det laveste siden 2006, og lover dårlig for strømprisene i landet fremover.

For årene 2001–2020 har medianverdien for fyllingsgraden vært på 82,9 prosent på dette tidspunktet, skriver NRK , som viser til NVEs magasinstatistikk.

Høyest magasinfylling hadde Nord-Norge, med 83 prosent. Sørvest-Norge hadde på sin side lavest fylling med 56,9 prosent.

NVEs ukesrapport viser også at strømprisen i Sør-Norge allerede var fire og en halv ganger høyere i Sør-Norge enn i Nord-Norge forrige uke. Årsaken er en kraftig nedgang i prisen i nord.

Ukesprisen på strøm i Midt- og Nord-Norge var 23 øre/kWh i forrige uke. Det er en nedgang på 45 prosent for Midt-Norge og 28 prosent i Nord-Norge sammenlignet med uka før. I Sør-Norge var prisen 105 øre/kWh.

Kraftprisene i hele landet ble noe redusert gjennom uka. Høy vindkraftproduksjon ga tidvis import av rimelig kraft fra Sverige og kontinentet.

Kraftforbruket økte på sin side med 11 prosent forrige uke, og er nå på sitt høyeste siden i vår. Årsaken er kaldere vær og høyere forbruk til oppvarming.

Opposisjonen krever strakstiltak

Opposisjonen på Stortinget krever strakstiltak fra regjeringen for å hjelpe folk som sliter på grunn av de rekordhøye strømprisene.

Ap-Sp-regjeringen sa onsdag at de vil styrke bostøtten og legge fram forslag om dette om et par uker.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget for å hjelpe dem som rammes hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Ikke nok

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter. Men bare å øke denne er langt fra nok, mener opposisjonen.

Fra de ulike partiene haglet det onsdag inn med ulike forslag:

* Høyre ber om en rask midlertidig økning av både bostøtten og sosialhjelpen.

* SV krever at regjeringen innen en uke kommer med forslag om å styrke bostøtten mer enn det regjeringen har antydet. SV vil også ha en ordning der folk med lav inntekt og høye utgifter kan søke om dekning til oppvarmingskostnader.

* Frp vil øke bostøtten og krever i tillegg at elavgiften og momsen på strøm kuttes fra 1. november og ut året og reduseres i 2022.

* MDG ber regjeringen legge fram en tiltakspakke, inkludert bostøtte og energieffektiviseringstiltak, for å senke både strømregningen og strømforbruket i norske hjem.

Rødt la allerede i forrige uke fram forslag om blant annet en ekstraordinær engangsutbetaling for å dekke økte strømutgifter gjennom vinteren for alle som kvalifiserer til bostøtte i minst én av årets tre siste måneder.

(NTB)