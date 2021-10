Skikrets varsler mistillit mot skistyret: – Nok er nok

I et brev sendt fra Buskerud skikrets kommer det frem at de ikke har tillit til styret i Norges Skiforbund.

Adresseavisen omtalte saken først.

– Det er unison enighet i styret som står bak brevet. Det har overhodet ikke vært uenighet, sier styremedlem og leder for langrennskomiteen i Buskerud skikrets, Gabriel Johannessen til TV 2.

– Clas Brede Bråthen-saken er én av mange saker som har vært de siste årene. Nok er nok. Vi vil ha en klar strategi og plan. De har ikke tilliten vår, og er ikke de riktige, sier han.

De ønsker et ekstraordinært skiting i Norges Skiforbund



– Veien ut av dette er at vi har kommet med en tilråding om et skiting. Det er ingen garanti for at dette blir noe, men det viktigste var at vi ga beskjed og får vist hva vi mener, sier han.

Til TV 2 sier kommunikasjonssjef i Skiforbundet Espen Graff at brevet er mottatt.

– Jeg kan bekrefte at styret og kretslederne har fått brev fra Buskerud Skikrets. Det er planlagt møter med både kretsledere og skistyret senere denne uka og dette blir tema da.

Akershus skikrets skal ta stilling til mistillitsforslag

Bakgrunnen for tidspunktet på brevet er at skikretsledere skal møtes til helgen. Der håper han at temaet blir diskutert.

– Vi håper folk får lest skrivet og at det blir brukt tid til å debattere dette i helgen. Det er tre tidligere kretsledere som sier at dette må på banen. Flere har våknet nå, sier Johannessen.

«Uavhengig av utfallet av pågående personalkonflikt har ikke Buskerud Skikrets tillit til at sittende skistyre vil være i stand til å gjenopprette nødvendig tillit og omdømme overfor sponsorer, frivillige, aktive og alle andre som er opptatt av skisporten. Buskerud Skikrets varsler med dette at vi har til hensikt å bidra til umiddelbare endringer i den politiske organisasjonen. Det innebærer ekstraordinært skiting i Norges Skiforbund.», heter det i brevet som er sendt til forbundet.

Styret i Akershus skikrets skal i kveld ta stilling til om et mistillitsforslag skal fremme mot det sittende styret i Skiforbundet.

Gabriel Johannessen nevner at de er misfornøyd med styret over lang tid, men trekker frem Clas Brede Bråthen-saken som dårlig håndtert.

– Skiforbundet valgte å legge saken vekk i fjor. Hvorfor gjorde de det? Det ble knapt gått et skirenn på grunn av pandemien, så de hadde nok av tid. Her kunne de gjort mye mer tidligere.

Lang konflikt

Personalkonflikten det vises til, er konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund. Det har blitt en stor offentlig sak de siste månedene. Toppledelsen i NSF ønsker ikke å forlenge hoppsjefens kontrakt når den går ut i april neste år. Selv mener Bråthen at han har krav på fast ansettelse etter å ha jobbet på midlertidige avtaler siden 2004 og har saksøkt skiforbundet.

Et ekstraordinært skiting må avholdes om minst en firedel av de stemmeberettigede på det siste forbundstinget ber om det skriftlig.

Akershus møtes i kveld

I Skiforbundets tilsvar til Buskerud skikrets gis det klart inntrykk av at det vil igangsettes tiltak for å løse pågående personalkonflikt og samtidig bidra til tiltak for å gjenopprette Skiforbundets omdømme, skriver Adressa.

Også styret i Akershus skikrets skal i kveld ta stilling til om et mistillitsforslag skal fremmes mot det sittende styret i Skiforbundet. Langrennskomiteen i Akershus skikrets har sagt de ønsker seg det.

