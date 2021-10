Mot enighet i Bråthen-saken

Clas Brede Bråthen er inne i døgn to i forhandlinger med Skiforbundet.

Helt siden midten av august har konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Skiforbundet rast i full offentlighet.

Men nå bekrefter kilder på begge sider av bordet bordet at det jobbes hardt med å få til en løsning i løpet av dagen.

Forhandlingene startet allerede onsdag klokka 13. Og i nesten ti timer satt Clas Brede Bråthen i møter med representanter fra forbundet. Først rundt klokka 23 i går kveld satte hoppsjefen seg i bilen på vei hjem til Mjøndalen etter å ha sneket seg ut bakveien.

TV 2 traff Bråthen på en tilfeldig luftetur utenfor forbundslokalene på Ullevaal stadion rundt klokka 22 i går kveld. Men han var da fullstendig taus omkring det som skjedde inne på møterommet.

Se video øverst.

Heller ingen i Skiforbundet ønsker å uttale seg før en ny avtale ligger på bordet.

Etter det TV 2 forstår sitter Skistyret torsdag morgen i et digitalt møte på Teams. Tema der er både mistillitsforslaget fra Buskerud Skikrets, og detaljene rundt en løsning i Bråthen-saken.

Håpet fra begge parter er at Clas Brede Bråthen skal signere en ny og revidert avtale rundt sin ansettelse i NSF i løpet av torsdagen.

Etter at Skistyret med Erik Røste i spissen denne uka har blitt satt under et stadig større press fra folk i sine egne skikretser, har forhandlingsviljen økt betydelig.

Konflikten mellom Bråthen og ledelsen i Skiforbundet har pågått internt i flere år. Sommeren 2020 tiltok dette i styrke. Og rett før jul i fjor mottok Bråthen den første advarselen fra generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Ledelsen i skiforbundet har hevdet at Bråthen har en «uakseptabel» adferd og kommunikasjonsform. Bråthen har bestridt dette.

Siden har konflikten eskalert. Den toppet seg i sommer da Bråthen i juni i år først skrev under en forlenget avtale fram til 2024, som Bretten Berg nektet å godta.

Den 17. august avslørte TV 2 for første gang den betente konflikten. Siden har saken rast i full offentlighet. Og i slutten av august ble det kjent at Bråthen saksøker Skiforbundet der han krever fast ansettelse i stillingen han har hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

Saken oppdateres