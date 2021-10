Mann dømt til ti års fengsel for overgrep mot sin datter

Jenta var åtte år gammel da overgrepene startet, skriver Bergens Tidende.

Mannen har nektet for å ha forgrepet seg på datteren. Han er også dømt til å betale 350.000 kroner i oppreisningserstatning til henne.

«Det at de seksuelle overgrepene er utført av en far mot en datter i hennes eget hjem, utgjør i tillegg et grunnleggende tillitsbrudd overfor en fornærmet som står i et særlig avhengighetsforhold til gjerningspersonen», heter det i dommen.

Aktor May Britt Erstad ba om elleve års fengsel.

(NTB)