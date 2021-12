Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg fyller snart 18 år, og er på leting etter en pålitelig ungdomsbil med god framkommelighet og god driftssikkerhet.

Jeg har sett på Toyota Land Cruiser, men disse får fort en høy prislapp. Ute på Finn.no ligger det stadig vekk noen eks-militære Mercedes Geländewagen til en hyggelig pris.

Er dette gode kjøp, eller er det snarveien til økonomisk ruin?

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål fra deg. Alltid spennende å kjøpe sin første bil.

Det var da også litt av en doning du vurderer å kjøpe deg. Mercedes Geländewagen, eller G-Klasse som den kalles nå, er en bil med mange fjes. Alt fra supersnobbete, luksuriøs og lynrask AMG-versjon til 2,5 millioner kroner – og til det jeg vil kalle svært enkle og nærmest undermotoriserte gamle militærbiler med et vesentlig omsorgsbehov, til rundt 25.000 kroner.

Du forklarer litt om behovene dine vedrørende framkommelighet og driftssikkerhet, men sier ikke noe om budsjett og eventuelle skru-ferdigheter.

Jeg vil vel tro at bilene du snakker om er nærmest den siste kategorien slik jeg tolker spørsmålet ditt. Da bør du nok både kunne skru litt selv, ha et godt utvalg av verktøy og ha et fornuftig sted å jobbe. Å sette slike biler som dette på verksted for hver minste ting gir fort et dårlig regnestykke. eller økonomisk ruin som du selv kaller det.

Nå skal det riktignok sies at en del av Forsvarets biler ikke har gått veldig langt, og at de har fulgt et godt vedlikeholdsprogram. Men de har ofte hatt noen eiere siden den gang. Ikke sjelden noen som har lekt seg litt med dem i form av offroad-kjøring. Dessuten er også elde et moment. Enten vi snakker Toyota Landcruiser eller Mercedes Geländewagen. Gamle biler går i stykker. Slik er det bare.

Tilnærmet militærfarge, men dette er en sivil versjon.

For Geländewagens del kan det også være verdt å minne om svært enkle kjøreegenskaper og ikke all verdens komfort. Har man i tillegg typen med canvas-tak kan jeg love både vindsus og litt fare for regn og snø inn i bilen. Jeg mener Forsvaret her hjemme hadde biler med 240-dieselmotor og manuelt gir. En alt annet enn lydløs kombinasjon og med fartsressurser som en middels god tråsykkel. I terrenget derimot, er den rå, om alt funker. Framkommeligheten er suverent god og bilen scorer høyt på sjel, sjarm og nostalgi. Plassen er også god. Det skal den ha.

I mitt hode er dette mer en entusiastbil og hobby-bil for spesielt interesserte, enn en smart og fornuftig bil for en førstegangskjøper. Men det kommer selvfølgelig helt an på førstegangskjøperen. Har du lyst, har du lov – men du må være inneforstått med hva du går til.

Jeg hadde forresten gleden av å kjøre en 40 år gammel, men fullrestaurert, Geländewagen for et par år siden. Det var en fin opplevelse, inne på en fransk vingård i sommervarmen en times tid. Men jeg var glad jeg ikke skulle kjøre den helt hjem til Norge. Les mer om det her:

Ønsker deg lykke til med bilkjøp – uansett hva du velger!

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Sportsbilene står og forfaller – men eieren nekter å selge

Video: Bli med oss på tur i Mercedes G-Klasse