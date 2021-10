Politiet har sikret overvåkingsvideoer fra Coop-butikken på Kongsberg

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt sier at politiet har sikret videoopptak fra de brutale hendelsene inne på og utenfor Coop-butikken på Kongsberg.

Politi i aksjon utenfor Coop-butikken. Foto: TV 2-tipser

– Vi har gode bilder på video rett utenfor og inne på Coop-butikken, sier Omholt til TV 2.

Politiinspektøren sier at videobildene er viktig for å stadfeste tidslinjen, samt å bekrefte eller avkrefte opplysninger fra siktede og fornærmede i saken.

De foreløpige vurderingene av videomaterialet er at det samsvarer med hva etterforskningen har brakt på det rene så langt.

Voldsscenene i Kongsberg begynte cirka klokken 18.12 da Espen Andersen Bråthen skjøt piler mot flere personer like ved eller inne på matbutikken.

I tillegg til politimannen Rigoberto Villarroel, som befant seg i nærheten av butikken på sin fritid, ble i tillegg minst én kvinne truffet, ifølge vitner TV 2 har snakket med.

Gjerningsmannen brukte denne døren for å rømme fra politiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Skal utvide siktelse

Politiet varslet tidlig at siktelsen mot Bråthen, som i dag gjelder fem drap, vil bli utvidet. Onsdag ble det fortsatt jobbet med å utvide siktelsen til å gjelde samtlige fornærmede.

TALSPERSON: Politiinspektør Per Thomas Omholt har blitt politiets ansikt utad i forbindelse med Kongsberg-drapene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tirsdag opplyste politiet at antall fornærmede kan komme til å bli mer enn 20 personer. I tillegg til de fem som ble drept og de tre som ble skadd, er en rekke personer skutt etter eller truet.

Politiet vurderer også om det er grunnlag for å sikte gjerningsmannen for frihetsberøvelse.

– Under hendelsesforløpet kan det være flere situasjoner der folk ikke har følt at de har kunnet bevege seg fritt og at de dermed er frihetsberøvet. Det er ikke tatt ut noen siktelse for dette, men det vil den videre etterforskningen avdekke, sa Omholt tirsdag.

Mer enn 60 personer er formelt avhørt i saken. Teller man med rundspørringer, har politiet snakket med over 140 personer.

Bråthen befinner seg nå på sykehus, der han skal underlegges en full judisiell observasjon. Undersøkelsen har som formål å avgjøre om han var strafferettslig tilregnelig eller ikke da han begikk drapene.

Ifølge Omholt har de sakkyndige fått frist til rett over nyttår.